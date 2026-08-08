И Ники Кънчев се разведе тайно като Геро

Геро, който миналата седмица изненадващо призна, че се е развел тихомълком след 18-годишен брак, не е единствената знаменитост, напуснал съпругата си. Оказва се, че край на дългогодишните си отношения с партньорката си без много шум е сложил и Ники Кънчев. Според колеги на водещия на „Стани богат”, от миналата година той е разделен с половинката си Даниела, която е неговата голяма любов.



Двамата са се разделили цивилизовано и са останали приятели и след края на дългата си любов, продължила безоблачно повече от 25 години. Не е известно да са имали брак, въпреки че според някои са узаконили отношенията още при раждането на дъщеря им Мари-София през 2008 г.

Причината за разлъката им не е ясна. Според запознати тя не е причинена от трети човек, просто отношенията им се изчерпали. След като дъщеря им порасна и вече поема по свой път в живота, двамата са преценили, че няма смисъл да продължават заедно. Така миналото лято Даниела е напуснала семейния дом. В момента дългогодишната вече бивша партньорка на Ники Кънчев живее сама в друг апартамент. Според някои, тя вече има нов партньор до себе си. Не е ясно дали и журналиста е срещнал друга жена, но изглежда щастлив и видимо подмладен.

За развоя в отношенията им се разбра покрай абитуриентския бал на Мари-София тази пролет. Водещият на „Стани богат” и жена му се появиха отделно на тържеството. „Ние не сме заедно от година, но си оставаме близки”, разяснила Даниела на озадачените гости. Двамата продължават да се чуват често и дори планират да ходят заедно на екскурзия в чужбина. Този път обаче – само като приятели.

Ники Кънев се залюби с Даниела през 2000 г., малко преди да бъде одобрен за водещ на „Стани богат”. Двамата се срещат в коридорите на „Дарик радио”, където и двамата работят – Кънчев като един от знаковите гласове на радиото, а Даниела – като рекламен консултант. Връзката им бързо прерасна в партньорство и скоро двамата заживяха заедно. Така през 2008 г. се раждат близначките им Мари-София и другата им дъщеря, която за съжаление губят през 2009 г. поради здравословни проблеми. Трагедията сплотява двамата родители и в свои интервюта Ники признава, че Даниела е неговата желязна опора в най-трудните моменти. Родителите на журналиста също много я харесват.

Не само Кънчев бележи професионални успехи – половинката му също се развива добре и скоро става рекламен директор на цялата група на „Дарик”, при това в най-силните години на радиото. Днес дамата има своя рекламна агенция и печели доста добре. Тя инвестира и в имоти.