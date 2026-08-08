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И Ники Кънчев се разведе тайно като Геро

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Румен Димитров
15701
И Ники Кънчев се разведе тайно като Геро

Румен Димитров
15701

Геро, който миналата седмица изненадващо призна, че се е развел тихомълком след 18-годишен брак, не е единствената знаменитост, напуснал съпругата си. Оказва се, че край на дългогодишните си отношения с партньорката си без много шум е сложил и Ники Кънчев. Според колеги на водещия на „Стани богат”, от миналата година той е разделен с половинката си Даниела, която е неговата голяма любов.

Двамата са се разделили цивилизовано и са останали приятели и след края на дългата си любов, продължила безоблачно повече от 25 години. Не е известно да са имали брак, въпреки че според някои са узаконили отношенията още при раждането на дъщеря им Мари-София през 2008 г.

Причината за разлъката им не е ясна. Според запознати тя не е причинена от трети човек, просто отношенията им се изчерпали. След като дъщеря им порасна и вече поема по свой път в живота, двамата са преценили, че няма смисъл да продължават заедно. Така миналото лято Даниела е напуснала семейния дом. В момента дългогодишната вече бивша партньорка на Ники Кънчев живее сама в друг апартамент. Според някои, тя вече има нов партньор до себе си. Не е ясно дали и журналиста е срещнал друга жена, но изглежда щастлив и видимо подмладен.

За развоя в отношенията им се разбра покрай абитуриентския бал на Мари-София тази пролет. Водещият на „Стани богат” и жена му се появиха отделно на тържеството. „Ние не сме заедно от година, но си оставаме близки”, разяснила Даниела на озадачените гости. Двамата продължават да се чуват често и дори планират да ходят заедно на екскурзия в чужбина. Този път обаче – само като приятели.

Ники Кънев се залюби с Даниела през 2000 г., малко преди да бъде одобрен за водещ на „Стани богат”. Двамата се срещат в коридорите на „Дарик радио”, където и двамата работят – Кънчев като един от знаковите гласове на радиото, а Даниела – като рекламен консултант. Връзката им бързо прерасна в партньорство и скоро двамата заживяха заедно. Така през 2008 г. се раждат близначките им Мари-София и другата им дъщеря, която за съжаление губят през 2009 г. поради здравословни проблеми. Трагедията сплотява двамата родители и в свои интервюта Ники признава, че Даниела е неговата желязна опора в най-трудните моменти. Родителите на журналиста също много я харесват.
Не само Кънчев бележи професионални успехи – половинката му също се развива добре и скоро става рекламен директор на цялата група на „Дарик”, при това в най-силните години на радиото. Днес дамата има своя рекламна агенция и печели доста добре. Тя инвестира и в имоти.

 

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12 Коментара

Анонимен

преди 1 ден

Пак много го е търпяла жената на Ники Кънчев. Стани богат е интересно предаване, но надменито, арогантно и доста често подигравателно отношение на мислещия се за всезнаещ надут водещ разваля обстановката и отблъсква зрителите.

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Габи

преди 1 ден

Не понасям и се отвръщавам от примати с бради. Защо е била нужна еволюцията при развитието на човека произлязъл от маймуните, след като има мъже които се стараят да подражават на първородителите си?

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Анонимен

преди 1 ден

На тази снимка Кънчев прилича на 80 годишен дядка. Ако махне брадата може малко да свали годините.

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Анонимен

преди 1 ден

Има ли нещо общо с Калашниците, защото те всички са брадати. Това е тяхна запазена марка?

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Aни

преди 20 часа

Кънчев има проблеми с верността. Даниела Тодорова доста търпя.

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преди 19 часа

d28vxj

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Анонимен

преди 6 часа

Кои и какви са тези намразили себе си жени, след като са решили да обърнат внимание на този надут пуек?

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