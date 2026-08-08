Мартина забрави за Елвиса! Вижте новия й (СНИМКИ)

„В политиката печели стратегията, в бизнеса – усетът, а в живота – хората, с които споделиш хубавите моменти.“

С тези думи бившият пиар Християн Гьошев, който в момента работи в администрацията, се обясни в любов на ергенката Мартина Петрова, с която се появи на парти в Свети Влас. Двамата бяха част от „бялото парти“, което се състоя на „Диневи порт“ в селището.

За личния живот на проспериращия ерген не се знае нищо, но за Мартина Петрова всичко е ясно като бял ден. Тя е сред дамите, които много бързо получиха покана за участие в романтичното риалити „Ергенът“ 4. Мартина успя да впечатли ергена Мартин още в първите секунди от разговора им. Оказа се, че Мартина и Мартин се познават бегло още преди предаването. Това споделиха двамата по време на първия епизод на предишния сезон. За добро или зло Мартин си тръгна сам, а впоследствие се върна при приятелката си Йоана, с която наскоро се раздели. След като излезе от шоуто, Мартина така и не започна сериозна връзка с никой от пожелалите сърцето ѝ.

„Печеля достатъчно, за да разчитам накой да ме издържа. Аз съм независима“, сама определя себе си като жена „четири сезона“.

Тя е известна и с участията си в различни конкурси за красота, като проявява интерес и към пластичните интервенции. Една от нейните корекции - тази на носа, е направена в Турция. „Характерно за мен е, че съм готова да се боря за любовта, дори понякога това да ме поставя в окото на бурята“, казва красавицата.

Дали с Християн ще се развие истинска любовна история, предстои да разберем. Засега и двамата не искат да коментират повече от факта, че в момента са заедно.