Букмейкъри изключват Дара от Топ 5 за „Евровизия“

Дара вече е в пълна бойна готовност да открие втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена на 14 май. Българската певица и парчето „Бангаранга“ ще се конкурира с представителите на Румъния, Кипър, Украйна, Албания, Малта и още девет държави. Букмейкърите са сигурни, че България ще участва на финала на 16 май, но те не класират „Бангаранга“ в Топ 5. Според прогнозите първото място изглежда гарантирано и е за Финландия, втори са гърците, а трети – представителят на Дания. На този етап Дара заема 15-о място, но това може да се промени на самия финал. Ако талантливата ни изпълнителка успее да впечатли зрителите с изпълнението си на живо и с хореографията на сцената, има шансове да се изкачи и по-нагоре в класирането. Хубавото е, че в нашия полуфинал от смятаните за фаворити е само Дания. А това дава много по-големи шансове България безпроблемно да стигне до финала.

Във всяка държава ще гласува както професионално жури, така и публиката. Зрителите в България обаче няма да могат да дадат своя вот за „Бангаранга“. За да се гарантира честността при подредбата на песните пък, тази година Европейският съюз за радио и телевизия въведе промени в правилата на музикалния конкурс. Целта е да се ограничат политическото влияние, организираните кампании и всякакви съмнения около зрителския вот. Вече има по-строги изисквания за промотиране на участниците, намали се максималният брой гласове от 20 на 10 на човек при гласуването, професионални журита се включват на полуфиналите, пише "Филтър".

Музикални капацитети у нас са категорични, че Дара ще има запомнящо се участие на 70-ото издание на „Евровизия“. Тя обаче няма да успее да подобри най-доброто ни представяне – второто място на Кристиян Костов през 2017 година в Киев. По-важното обаче е, че България след дълго отсъствие се завръща на музикалния форум. А и „Бангаранга“ звучи в много страни по света, което е истински успех.