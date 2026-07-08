Бум на интернет фрикова с милиони последователи! Стоян Колев и Зина Илиева цепят мрака

В интернет има как да станеш вайръл, ако не си поне малко фрик! Жалко, но факт! Ако решиш сложни математически задачи, нямаш милиони последователи, но ако псуваш, ако говориш простотии или налиташ на бой – със сигурност ще те последват няколко милиона. Вероятно мнозина сега ще се възмутят, ще кажат, че правим реклама на идиоти и че толерираме простащината. Но нищо от това няма да е вярно! Напротив! Просто ние гледаме видеата в интернет пространството, виждаме какво става дума и четем правилно цифрите. А тези цифри правят истинско цунами и няма как да бъде спряно. Единствено Марк Зукърбърг, ако сам взриви отрочето си Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и всякакви други социални мрежи, иначе идиотията ще се перчи цяла в пълна сила, пише "Филтър".

В последните седмици една от най-коментираните персони в интернет пространството е 39-годишният Стоян Колев. Агресивният плевенчанин, който не спира да крещи, да псува, да обижда и да предизвиква хората, е истински хит из мрежата. Той не е звезда в онзи класически смисъл, не е актьор, не е певец, не е инфлуенсър, но в интернет вече има своите фенове и зрители. Точно това е и страшното. Докато нормалният човек се възмущава, някой друг го гледа и му се забавлява.

Колев направи истински фурор, след като в социалните мрежи се появи видео, в което крещи, псува и заплашва хора. В клипа той е толкова агресивен, че мнозина започнаха да се питат дали това е реален човек, или поредният измислен образ за интернет. Оказа се обаче, че Стоян Колев е съвсем истински. Нещо повече – той успя да превърне дори ареста си в събитие. Задържането му бе посрещнато от публиката с интерес, сякаш става дума не за човек с проблемно поведение, а за герой от риалити формат.

Видеата с него се разпространяват лавинообразно, а коментарите под тях са стотици. Едни го осъждат, други се смеят, трети го превръщат в мем. Именно това е новата интернет реалност – колкото по-скандален си, толкова по-голям шанс имаш да бъдеш забелязан.

Някои го сравняват с героите от старите мутренски времена, други го наричат „новия бай Ганьо“, трети просто гледат и се забавляват. Само че забавлението в такива случаи има и другата страна – превръща агресията в зрелище, а простащината – в съдържание.

Следващият човек е друга интернет „звезда“ – Ваня Велкова. Певицата, която от години се опитва да бъде забелязана, успя да се превърне в тема на разговори най-вече с откровенията си за личния живот и сексуалните си преживявания. Тя не се притеснява да говори открито за връзките си, за мъжете, за желанията си и за всичко, което обикновено хората предпочитат да запазят за себе си.

Ваня Велкова има свои почитатели, които я следят с интерес, но има и много критици. Някои я наричат прекалено откровена, други – вулгарна, трети смятат, че просто използва скандала като начин да бъде забелязана. Самата тя обаче не изглежда особено притеснена от това. Напротив – колкото повече се говори за нея, толкова повече съдържание произвежда.

В социалните мрежи Ваня Велкова не се притеснява да разказва за сексуалните си преживявания, а понякога дори изглежда, че нарочно провокира. Певицата знае, че подобни признания привличат внимание, а вниманието в интернет днес е валута.

Няма как да пропуснем и Зина Илиева – жената, която не спира да занимава публиката с това къде е нейният любим, с кого е, какво прави и защо не й обръща достатъчно внимание. Нейните видеа са изпълнени с емоции, сълзи, обвинения, ревност и драматични признания.

Стотици хиляди хора гледат как една жена превръща личната си драма в публично съдържание. Зина Илиева живее в бедна къща и трие сълзи като героиня от филм на ужасите, но всъщност е съвсем реална. Народът я гледа, тя говори, плаче, обяснява, обвинява и пак се връща в интернет.

Тя събира стотици хиляди последователи в ТикТок. И ако някой се чуди защо – отговорът е прост: хората обичат драми. Особено когато са чужди.

В крайна сметка тези интернет герои показват нещо много ясно – зависимостта от зрелища вече е по-силна от всякога. Хората искат да гледат скандали, крясъци, сълзи, простащини и лични драми. И докато едни се възмущават, други натискат „следвай“.

Така интернет се превръща в сцена, на която всеки може да стане известен – стига да е достатъчно шумен, достатъчно скандален или достатъчно абсурден.

Нали народът иска зрелища – ТикТок му ги дава. Кеф ти Стоян Колев, кеф ти Ваня Велкова, кеф ти Зина Илиева. Важното е да има сеир. А дали този сеир е смешен, тъжен или опасен – това вече е друг въпрос.