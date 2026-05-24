Слави стана съдружник с бившия любовник на Галин

След като отпадна с гръм и трясък като фактор в политиката, а и трудно се намират зрители за телевизията, която създаде преди 7 години, Слави Трифонов си е намерил спонсор, който да финансира проектите му за сцена, твърди „Уикенд”. Това е бизнесменът Благо Солов, известен с твърде близките си връзки с фолк звездата Галин. Една от неговите фирми вече работи с компанията на Дългия „Седем осми”.

Благо Солов открай време е известен с афинитета си към шоубизнеса, освен към търговията с мебели като шеф на една от големите мебелни вериги в страната ни – „Явор”. Той беше основен спонсор в кариерата на Галин още докато мускулестият певец работеше в „Пайнер”. Говори се, че именно на неговото приятелство музикантът дължи своя успех, а отношенията им всъщност са били повече от приятелски. Сега вече бизнесменът работи с далеч по-именит и утвърден, макар и не така привлекателен, а и доста компрометиран в последните години шоумен, а именно – Слави Трифонов. Двамата са започнали да организират фолк концерти на „Ку-ку Бенд” с популярни изпълнители от лекия жанр, научи „Уикенд”.

От сега Дългия и Солов планират шоу на Фики Стораро за догодина в най-голямата зала у нас – софийската „Арена”. Събитието ще е дни преди очакваното провеждане на „Евровизия”. Датата, за която е насрочено, е 24 април догодина, а световният музикален форум се очаква през първата половина на май. Концертът на Фики вероятно ще е последният преди старта на подготовката на тази зала за посрещането на международните артисти – разбира се, ако София бъде избрана за домакин на „Евровизия” при заявените апетити и от други градове в страната. Билетите за Фики вече са в продажба, видя репортер на „Уикенд”. Цените тръгват от 30 и стигат 150 евро, като любопитното е, че сцената няма да е в единия край на залата, както обикновено, а по средата, както се прави при спортни събития. Това дава възможност за пускане в продажба на почти всички сектори – общо 12 000 места, като се предвиждат и допълнителни на терена.

Дългия и Солов планират и концерт на Софи Маринова с „Ку-ку Бенд”, след като миналата година ромската перла напълни залата в 4 поредни вечери. Тогава поводът беше нейният юбилей (тя навърши 50 години на 5 декември), а повод за следващото шоу е 30-ата й годишнина на сцената. Концертът ще е на рождения й ден чак догодина – 5 декември 2027г. Все още не се рекламира широко, билети обаче вече се продават, а цените тръгват от нивото на Фики, но стигат много по-далеч – от 30 до 500 евро. Поне засега не се предвижда залата да се превръща в кръчма и няма предвидени маси по терена, както често се прави при изяви на изпълнители от този жанр.

Фирмата на Солов организира концерт и на Тони Стораро през ноември тази година, но в него Слави не участва. Явно сътрудничеството им е съвсем отскоро. Вероятно е започнало малко след като е станало ясно, че Трифонов губи държавната субсидия за партии, тъй като резултатът му на последните избори падна под минималния праг от 1 процент от гласовете.