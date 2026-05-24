Зад усмивката на Славена Вътова се крие тежка лична драма

Зад безупречната визия и широката усмивка на Славена Вътова се крие тежка лична драма, за която красавицата дълго време избягваше да говори. Моделката, инфлуенсърка и участничка в кулинарното шоу „Хелс кичин” признава, че най-страшният момент в живота ѝ е бил свързан с раждането на една от дъщерите й – малката Ана, която едва оцеляла след появата си на бял свят.

Славена разказва, че и двете й бременности били особено трудни, но тази с по-малката й дъщеря се превърнала в истинско изпитание - както физически, така и психически. По време на деветте месеца имало усложнения, а лекарите следели състоянието й непрекъснато. Най-тежък за Вътова бил фактът, че трябвало да спре да работи. „Аз трябва да работя, за да се чувствам добре. Не съм в добро разположение на духа, когато не съм активна”, разказва Славена.

Дългокраката брюнетка, свикнала винаги да бъде в движение, трудно приела мисълта, че трябва да забави темпото и да се щади. Тогава осъзнала, че понякога човек няма контрол над случващото се.

Истинският ужас обаче настъпил в деня на раждането. Бебето се появило в критично състояние и лекарите започнали битка за живота му. „При раждането Ани загуби всякакви показатели, взеха ми я и я сложиха в специално отделение. Бореха се за живота й, не се знаеше дали изобщо ще оцелее. При мен влезе психолог, който се опитваше да ме подготви за най-лошото”, разказва Славена с огромна болка и е категорична, че това са били най-страшните дни в живота й.

Вместо да се радва на новороденото си бебе, тя живеела в непрестанен страх и очакване на тревожни новини от лекарите. Детето дори нямало акт за раждане, не се знаело дали ще оживее. „Имаше вероятност да се прибера без бебето вкъщи, а там всичко беше приготвен – детска стая, дрехи, бебешки принадлежности. В същото време, вече имах и още едно дете - по-голямата ми дъщеря Ема, която също се нуждаеше от мен”, спомня си Вътова. За една майка няма по-голям кошмар от това да не знае дали рожбата й ще оцелее.

След близо месец тревоги, сълзи и безсънни нощи, Ани най-после била изписана от болницата и се прибрала у дома с родителите си. Тогава Вътова осъзнала колко много хора преминават през такива тежки моменти. „Оказа се, че много наши познати са минали по този път. В отделението срещнах и други родители в подобна ситуация – там бяха събрани най-тежките случаи от цялата страна”, казва брюнетката.

Днес тя изглежда уверена, усмихната и в отлична форма, но признава, че пътят след ражданията също не бил лесен. По време на бременностите си тя качила между 20 и 25 килограма, а след това дълго време не можела да приеме новото си тяло. Манекенката се комплексирала от променената си фигура и дори избягвала да се гледа в огледалото. След месеци постоянство обаче успяла постепенно да се върне към старата си форма. Започнала сериозен тренировъчен режим и до днес посещава фитнес залата поне пет пъти седмично. Освен силови тренировки, практикува и йога, която й помага не само физически, но и психически.

Що се отнася до храненето, Славена спазва стриктен режим. Избягва млечните продукти и вредните храни, а менюто й е изключително изчистено. За закуска най-често хапва овесени ядки с вода и плодове, а вечер предпочита чисто месо и зеленчуци. Дисциплината и желязната воля са причината днес тя отново да изглежда перфектно.

Вътова премина и през други емоционални сривове през последните години. Преди 2 лета тя се разведе официално с бащата на дъщерите си. Според запознати Славена е била инициатор на раздялата със съпруга й Юлиян Цолов. Тя не искала повече да бъде свързвана с финансовите проблеми, дълговете и съдебните дела около него. Междувременно започнала да се оглежда и за нов благодетел. Напрежение постепенно разрушило отношенията й с Цолов. Сега Вътова рядко коментира личния си живот, показва само отделни моменти с децата си в социалната мрежа, за да докаже пред последователите си, че е всеотдайна майка. Момичетата също водят активен начин на живот – спортуват и ходят на танци при Криси Йотова, жената на рапъра Йонислав Йотов – Тото.