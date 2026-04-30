Цитиридис пред провал: 10 000 евро няма да спасят новото му шоу https://hotarena.net/laifstail/citiridis-pred-proval-10-000-evro-nyama-da-spasyat-novoto-mu-shou HotArena.net

Николаос Цитиридис отново е на линия – този път в ефира на Нова тв. Новото му предаване „Смарт фейс“ стартира на 19 май и обещава лесна формула: въпроси на улицата, случайни хора и награди до 10 000 евро.

Звучи като сигурен хит. Само че телевизионната памет е къса, но не чак толкова, пише Intrigi.bg.

Форматът залага на проста схема – Цитиридис спира минувачи, задава им въпроси, а те трябва да „делегират“ отговора на друг човек от тълпата. Ако уцелят правилния – печелят. Ако не – тръгват си с участието.

В края на всеки епизод се включва и популярно лице, което да вдигне интереса.

Класическа рецепта за леко, масово забавление. И също толкова класическа рецепта за бързо изхабяване.

Проблемът не е в идеята. Проблемът е в часовия пояс. Същото място в програмата вече „изяде“ няколко формата – „Муха в супата“, „Скрита самоличност“… шумен старт, тих край, без втори сезон.

Сега на същата сцена излиза Цитиридис. И въпросът не е дали форматът работи по света. А дали работи тук.

След близо 4 години в bTV с вечерното си шоу, което така и не успя да се превърне в задължителна спирка за зрителите, Цитиридис влиза в Нова с нова роля и нов залог.

Само че този път няма буфера на голямо студио, сценарен екип и вечерен формат. Има улица, импровизация и бърза реакция на публиката. А там прошка няма.

„Смарт фейс“ е международен формат с присъствие в десетки държави – от САЩ до Бразилия. В някои пазари работи отлично, но българският зрител има друга логика, особено когато става дума за формат, който разчита на спонтанност, харизма и бърз телевизионен ритъм.