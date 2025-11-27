Цвети Стоянова, която скочи от 6-ия етаж, иска дете от Куката

Наскоро се навършиха четири години от смъртта на най-близкия човек на бившата гимнастичка Цвети Стоянова -нейната баба Цеца, която я е отгледала от дете.

Именно тази жена, останала встрани от светлината на прожекторите, е човекът, дал стабилност и смисъл на живота на световната шампионка по художествена гимнастика. След загубата й през 2021 г. Цвети изпада в депресия, от която, по думите на нейни близки, не е успяла напълно да се съвземе и до днес.

Припомняме, че инцидентът с Цвети Стоянова от 2016 г. потресе цяла България. Тогава 21-годишната гимнастичка от националния ансамбъл по художествена гимнастика скочи от шестия етаж на блок в столичния квартал „Надежда“. След падането бе откарана в „Пирогов“, където два часа три екипа са се борили за живота й. След тежка продължителна операция лекарите успяват да спасят живота й.

Стоянова беше част от ансамбъла, който донесе на България световна титла през 2014 г. Преди да се случи инцидентът, тя не е включена в състава за Европейското първенство в Холон, Израел, заради здравословни проблеми. Имаше много версии за причините, които са накарали Цвети да скочи от шестия етаж, но най-спряганата е, че не е издържала психически на натоварванията. Според неофициални източници Цветелина е имала паническо разстройство, което се характеризира с ярки пристъпи на страх и паника, дори й е оказвана специализирана помощ при психолог.

Бабата е отгледала Цвети, след като майка й умира внезапно през 2006 г., когато гимнастичката е едва в пети клас. Родителите й са били разделени, а единственият човек, който поема грижите за детето, е именно възрастната жена. Оттогава насам Цвети живеела в постоянен страх да не я загуби. Приживе баба Цеца е била всичко за нея - родител, приятел, подкрепа и най-голяма опора.

Когато през 2016 г. Цвети решава да сложи край на живота си, тя е направила всичко възможно баба й да не бъде очевидец на случилото се. В деня на инцидента я е помолила да излезе до магазина, за да й купи ягоди - единственото нещо, което са нямали вкъщи. Именно това е спасило възрастната жена от това да стане пряк свидетел на трагедията, но пък именно тя намира внучката си след падането, когато се връща от магазина и чува стенанията на внучката си. Цвети тогава оцелява по чудо, а баба й остава до нея през цялото време.

Двете не се разделят до самия край. След опита й за самоубийство през 2016 г. баба й е човекът, който я връща към живота, помага й да се изправи и я подкрепя във всеки труден момент. Цвети винаги е казвала, че я обича като майка си и че именно тя е била нейният най-ценен човек. След смъртта й през 2021 г. младата жена рухва психически. „Случиха се толкова много неща, за които искам да ти разкажа. Толкова пъти имах нужда от теб, да ме прегърнеш, да ме успокоиш, да ме посъветваш, дори да ми се скараш... Просто да си там, защото винаги ще те обичам и ще имам нужда от теб! Пазя те в сърцето си и вярвам, че ще дойде ден, в който отново ще бъдем заедно! Липсваш ми!“, написа тя в емоционален пост в социалните мрежи. Според нейни приятели през последните четири години Цвети живее с чувството за празнота, което не може да запълни.Често казвала, че ако времето лекуваше болката, „в аптеките щяха да продават часовници“. След загубата на баба си гимнастичката се уповава най-вече на баща си и на брат си, които остават до нея в трудните моменти. Това лято тя организира пищно тържество за 70-ия рожден ден на баща си. Наскоро Цвети е осиновила бездомно куче, което нарекла Розичка. За него се грижи с много любов и го нарича „детето ми“.

От няколко Години бившата гимнастичка е във връзка с актьора Мариан Вълев-Куката от сериала „Под прикритие“. Двамата пазят отношенията си далеч от публичното пространство и не обичат да афишират чувствата си, а техни общи снимки в мрежата няма. По думите на техни приятеля отношенията им са стабилни и продължават вече няколко години, въпреки че не живеят под един покрив. Цвети все още обитава апартамента, в който е живяла с баба си, а Мариан често прекарва време при нея. Близки до двойката твърдят, че Вълев е човекът, който й е помогнал да възвърне увереността си и да погледне напред. Той я включва в своя филм „Чалга“, за който тя се превръща във вдъхновение и впоследствие участва като актриса. През годините се появяваха слухове за раздели между тях, но според приближени те са били преувеличени. Двамата са се разделяли само временно заради професионални ангажименти. Днес отношенията им са стабилни, а те дори имат бъдещи планове за общо дете.