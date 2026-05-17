Дара бутна 70-годишен рекорд: Най-смазващата победа в историята на "Евровизия" е факт!

Румен Димитров
1085

Песента "Бангаранга", изпълнена от Дара на 70-тото издание на „Евровизия", спечели надпреварата с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място сингъл - това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира сайтът на музикалния форум, цитиран от БТА.

Досега първенството по този показател - 169 точки преднина пред подгласника си, държеше песента Fairytale, изпълнена от представителя на Норвегия Александър Рибак, спечелил конкурса в Москва през далечната 2009 г.

България е победителят в тазгодишното издание „Евровизия", като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. През 2026 г. се включиха 35 участници, като за съотвената страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията ѝ.

