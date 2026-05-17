Ергенът Стоян си го развява в центъра на Пловдив! Има нещо сбъркано в него, коментират съседи

Ергенът Стоян призна, че ходи чисто гол в дома си в Пловдив, а в топлите дни се пече на терасата, както майка го е родила, и събира погледите на пловдивчани, узна „Уикенд”. Момъкът без свян си развява срамотиите в центъра на града, където живее и смята това за съвсем нормално.

Според мълвата в квартала, ексцентричното поведение на очилаткото отдавна било тема №1 сред живеещите наоколо. Съседки шушукали, че в летните вечери ергенът спокойно си пиел кафето без никакви дрехи, сякаш се намира на самотен остров, а не на оживена улица. Някои приемали навиците му с усмивка и ги отдавали на артистичната му натура, но други били категорични, че подобни гледки са прекалени дори за широкоскроените пловдивчани.

„Човекът явно обича свободата, но има граници“, коментират съседи, които неведнъж ставали неволни свидетели на „слънчевите ритуали“ на риалити героя. Най-силно възмутени били възрастните хора във входа, които твърдели, че се чувстват неудобно да излизат на балконите си, когато Стоян решил да се отдаде на голи слънчеви бани.

Въпреки неодобрението обаче, самият ерген изобщо не се притеснявал от хорските приказки. Близки до него издават, че той винаги е бил човек без задръжки и никога не се е интересувал особено от чуждото мнение. Именно тази негова освободеност разделяла хората – едни го смятали за забавен чешит, а други за човек, който прекрачва границите на добрия вкус. Преди да си тръгне от шоуто, очилаткото си говореше с момите и с учудване призна, че съседите му го гледали, докато плажува гол. Димов не виждал нищо лошо в това да се развява по атрибут пред смаяните погледи на малки деца и баби. „Уикенд“ узна, че Стоян е недолюбван от част от съседите си именно заради тези свои голи навици. Хората се възмущавали и се чудели къде да гледат, когато срещу тях се изпречи голият ерген. „Има нещо сбъркано в него“, цъкат с език част от момите, представяйки си как Стоян плажува гол на терасата си в центъра на Пловдив.

Димов така и не можа да се наложи като Ерген и окончателно напусна предаването миналата седмица. До този прецедент се стигна след като брокерът на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желае само и единствено нейната жълта роза. С думите „Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен“, 24-годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев. Краят на напрежението в любовния триъгълник се оказа край и за участието на Стоян. След поредица от събития, довели до „ергенски отпуск“ и търсене на себе си, пловдивчанинът получи най-тежкия удар - остана сам, без дама, която проявява романтичен интерес към него. Същата вечер той пое обратно към София.

Той не пропусна да си вземе довиждане и със своя приятел и конкурент - Марин и разбира се, с Георги Гатев. Въпреки че Стоян влезе в предаването да търси любов, той откри приятелство в лицето на един от своите „съперници“- Марин, както и в лицата на някои от момичетата.

30-годишният пловдивчанин не пропусна да сподели в своя инстаграм профил за емоциите около своето напускане на формата. „Наистина се опитах да бъда себе си”, сподели той.

Участникът н „Ергенът” беше взет на подбив и заради майка си, която пристигна в Шри Ланка, за да бъде негова емоционална подкрепа. Двамата са прекалено близки - споделят си всичко, говорят си дълго и имат малко пресилена връзка за между майка и син. Стоян наистина е привързан доста към своята майка, а тя пък от своя страна държи да участва активно в случващото се. Да знае всичко, което се случва между него и жените му, да е на всяка манджа мерудия. Грозно впечатление на зрителите направи, че по време на коктейла, когато Стоян и Илияна се опитаха да проведат сериозен и личен разговор, майка му се запъти към тях, за да провери какво става. Брокерът й каза да изчака малко, понеже говорят важни неща, но след покана от страна на Илияна, майката все пак реши да се присъедини към тях.

На Стоян му предстои горещо лято на балкона в Пловдив, но май скоро няма да си намери жена, защото в социалните мрежи масово го подиграват и го определят, че „не е никакъв мъж”.