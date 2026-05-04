Дара отлетя за „Евровизия“: Подариха й специална кукла

Семейство, приятели, фенове и медии се събраха на летище „Васил Левски“ в София, за да изпратят Дара на „Евровизия“.

Тя замина за Виена, за да представя страната ни на престижния конкурс с парчето си „Bangaranga“, което буквално изригна в класациите, а певицата получи неочаквани подаръци от присъстващите, пише "Телеграф".

Торта

„Спокойна съм, но изключително развълнувана от това какво ще се случи“, сподели Дара на летище „Васил Левски“. „От два месеца не съм спирала да репетирам, а ще продължим и там. Многото репетиции обаче минаха и малко остава“, добави още, смееейки се, изпълнителката на „Bangaranga“.

Нейни фенове я зарадваха с кукла, изглеждаща идентична с визията ѝ, когато представи парчето си, с разликата, че в ръката си държи наградата от „Евровизия“. Почитатели също я зарадваха с мини торта, а тя се отблагодари, като разписа тениски и се снима с всички.

Любов

„Аз съм родена с вяра, че ние можем да постигнем промяна на света. Надявам се това да възпламени нещо във всеки един от вас и да ви действа вдъхновяващо. Моята мисия винаги е била да покажа на децата, които мечтаят, дори от най-малките градове на България, че всичко е възможно, стига да имаш силна вяра, да работиш и да правиш всичко с любов – каза още Дара. – Аз ще дам най-доброто от себе си, както винаги, а оттам насетне Бог е с нас и той ще покаже кое е най-правилното“, заяви уверено певицата.