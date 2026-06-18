Дара танцува "Бангаранга" с Джокович (ВИДЕО)

Победителката в "Евровизия" Дара се похвали с неочаквана среща със световната тенис звезда Новак Джокович.

Изпълнителката публикува видео в социалните мрежи, на което двамата танцуват на хита ѝ „Бангаранга", а към кадрите добави и любопитен разказ за запознанството им.

„Колко малък е светът. Когато съдбата проговори, ти я слушаш... и правиш Бангаранга. Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечеряхме – най-неочакваната среща, но по някакъв начин сякаш беше писано да се случи", написа певицата.

На видеото Дара и сръбската тенис легенда са в отлично настроение и не пропускат възможността да се забавляват под звуците на популярното парче. Клипът бързо привлече вниманието на последователите на изпълнителката, които останаха изненадани от необичайната среща.

Макар да не разкрива повече подробности около обстоятелствата, при които се е запознала с Джокович, Дара определено превърна случайната среща в момент, който ще помни дълго.