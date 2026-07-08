Мария фенка на Меси, Джия въздиша по Роналдо

Страстта към футбола съвсем не е запазена територия само за мъжете. Все повече родни красавици следят световния футбол под лупа, гледат големите дербита с истински хъс и смело признават, че освен играта внимателно наблюдават и мъжете на терена.

Сред най-запалените футболни фенки е попфолк певицата Мария, която, макар да не гледа всички срещи, има своите големи любимци.

„Първенството не го гледам непрекъснато, защото е много късно, но си имам любими футболисти. Харесвам Роналдо, Меси, Неймар също“, признава пред „България Днес“ гласовитата красавица.

Тя разкрива още, че следва в социалните мрежи годеницата на Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес, защото се възхищава на начина им на живот и на семейството, което двамата са изградили.

След драматичното отпадане на Бразилия и Португалия на Мария вече ѝ остава да вика само за Меси. Но певицата е доволна и на това и се надява Аржентина отново да спечели титлата.

Футболът от години е любима слабост и на изпълнителката Лияна, която дори гледа на живо финала на Шампионската лига между ПСЖ и „Арсенал“ и признава, че с интерес следи всички спортни събития.

„Гледам почти всички мачове от световното, последните няколко не успях, защото пътувах в чужбина. Фаворитите ми за победител са или Испания, или Франция“, казва хубавицата пред нашия екип.

За любим футболист ангелогласната братовчедка на Коцето не се колебае нито за миг: „Моят любимец си остава като константа и това е Меси“.

Лияна прави и любопитен анализ на вечния спор между аржентинеца и Кристиано Роналдо.

„Роналдо е изключителен спортист, човек за пример. Доказателство е, че ако вложиш труд, дисциплина и постоянство, можеш да постигнеш всичко, но Меси е явление. Той е човек, роден с необятен талант.“

По думите ѝ мнозина избират Роналдо заради външността, начина му на живот и добрия пример, който дава с множеството благотворителни каузи, в които участва.

„За мен добрините, когато се вършат тихо, струват повече. Затова Меси винаги ще остане моят фаворит“, убедена е лъчезарната брюнетка.

След емоционалната победа на Испания с 1:0 след продължения срещу Португалия в понеделник вечер, която сложи край на последното световно първенство на Кристиано Роналдо, Лияна определено има повод за усмивки, тъй като стиска палци именно за „Ла Фурия Роха“, а като втори фаворит посочва „петлите“.

Настоящата носителка на титлата „Лейди България 2026“ Пресияна Стефанова също е твърдо зад Аржентина.

„Само Меси!“, категорична е дългокраката хубавица.

Любовта към футбола вече е прехвърлила и на почти двегодишния си син Матео. Малчуганът мечтае един ден да стане футболист, редовно носи екипи на „Барселона“, а неговият голям идол също е Лионел Меси, който години наред бе символът на каталунците.

Цялото семейство, наред с половинката на чаровницата Петьо Христов, който е бил футболист, трескаво следи всяко дерби от мондиала.

Освен Лияна Испания има още една вярна почитателка в лицето на порноактрисата Диана Габровска.

След победата над Португалия изкусителката публикува снимка с екипа на испанския национален отбор с името на голямата звезда - дясното крило Ламин Ямал, който след дни навършва 19 години, и краткия надпис: „Да живее Испания!“, показвайки ясно на чия страна е в битката за световната титла.

Не е така щастлива обаче попфолк певицата и бивша ергенка Джия.

Половинката на Митко Динев открито признава, че най-сексапилният футболист на терена е Кристиано Роналдо и дори бе убедена, че той ще изведе „мореплавателите“ до победата.

Джия споделя, че харесва португалеца не само заради външния му вид.

„Добър спортист е, професионалист е. Знам колко много се труди и е супер секси“, вярва изпълнителката.

Прогнозата ѝ за победа на португалците обаче не се сбъдна, след като в понеделник испанският тим елиминира отбора, воден от Кристиано, от мондиала.

Така фенки на Роналдо като Джия, а отчасти и Мария, преживяват болезнено отпадането на португалците, а Диана Габровска ликува за класирането на испанците напред.

Еднакво развълнувани от световното са и темпераментните сестри Яница от миналогодишния сезон на „Хелс китчън“ и Грозденка от „Островът на 100-те гривни“.

Макар да са сестри, двете имат напълно различен вкус що се отнася до футболни любимци.

Грозденка категорично е в отбора на англичаните.

Красавицата признава, че най-силно я впечатлява младата надежда Джуд Белингам.

„Давам му девет от десет!“, отсича брюнетката, когато трябва да оцени външността на полузащитника на „Трите лъва“ по десетобалната система.

По думите на чаровницата английската десетка съчетава мъжественост, стил и излъчване, но далеч по-любопитна е историята ѝ с бразилския футболен виртуоз Неймар.

Макар никога да не се е срещала лично с бившия капитан на „селесао“, Грозденка има съвсем близка допирна точка с неговото обкръжение.

По време на конкурс за красота „Мис Германия“ на Канарските острови тя попада в интересна компания в хотела, където е отседнала заедно с останалите претендентки за короната.

„Шефът на конкурса ми каза: „Това е майката на Неймар“, спомня си ромската перла.

Първоначално Грозденка дори не осъзнава какво чува.

„После влязох в интернет и видях снимките на жената с младия ѝ приятел футболиста Тиаго Рамос. Спомням си, че тя беше хубава и с големи гърди“, разкрива Гроздето.

Докато Грозденка е запленена от англичаните, посестримата ѝ твърдо вика за Аржентина.

Ломчанката има и комична история с египетския „фараон“ Мохамед Салах.

Преди години Яница била убедена, че си пише със самия играч в Инстаграм.

„Пишех му: „Много те искам, дядо ми те обича“, спомня си тя.

Само че романтичният ентусиазъм бързо се изпарил.

„Накрая ми отговориха: „Аз съм братът на Салах. Какво да му предам?“. И тогава разбрах, че май съм писала на фалшив профил“, смее се тя, осъзнала неприятната истина.

Явно след тази несполучлива виртуална закачка красавицата окончателно е приключила с египетските си симпатии и вече залага на Аржентина.

Футболната треска е обхванала и топкулинарката Божана Кацарова, която дори прелетя половината свят, за да гледа мач в Мексико и да подкрепя „ацтеките“.

За нейно съжаление симпатичният отбор на мексиканците отпадна след истинска футболна война от Англия с 2:3.

Ергенката Валерия Дакова, подобно на Яница, също избира Аржентина, появявайки се с фланелка, преработена в изрязан потник, с номера на любимеца си - 26, и името му Науел Молина.