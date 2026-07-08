На излизане от фитнес: Ромка наплю Анна Кошко

Неприятна ситуация се случила на младата актриса и половинка на Деян Донков – Анна Кошко.

По нейни думи на излизане от тренировка тя била наплюта от жена от ромски произход без причина, като подозира, че това е било схема за изнудване, която все пак успяла да избегне.

Страх

„Свикнала съм такива неща да се случват преносно, но днес стана буквално“, сподели с феновете си във видеообръщение актрисата Анна Кошко.

„Бях оплюта по лицето, по дрехите и по чантата. Прибирах се от тренировка от един мой любим прекрасен мол, в който се случват невероятни неща, а и около него. Някаква жена от ромски произход просто ме оплю по лицето, дрехите и чантата. В този момент аз се вцепених, защото никога не ми се е случвало и не знам как се реагира в такъв момент. Просто стоях, гледах я и треперех – изпитвах едновременно страх и агресия. Обърнах се и забелязах, че зад мен има мъж, който ме гледа абсолютно спокойно, без никаква изненада на изражението си. Когато тръгнах да си ходя, той вървеше след мен, а след като спрях – той също спираше. Изглежда, че и той, и жената очакваха нещо от мен“, допълва още сценичната Монро.

„В момента, в който си извадих телефона, за да се обадя на Деян, защото усетих огромното желание да отида и да я ударя (никога не съм удряла човек, но бях на ръба да го направя), те двамата си заминаха“, продължава разказа си младата актриса, пише "Телеграф".

Схема

„Моля ви, кажете ми, че е някаква схема и че го правят това нещо за изнудване на някакви пари. Например, ако тръгна да я нападам, да кажат, че имат свидетел и ще ме съдят за телесна повреда, и да им дам пари или нещо такова, каквото правят тези хора. Не знам какво правят. Моля ви, кажете ми, че има такова нещо, защото аз съм потресена, отчаяна и погнусена. Не знам повече как да го коментирам – отивам да си пера дрехите и да се къпя. Ужасно е това нещо“, завършва признанието си Анна Кошко, силно афектирана.