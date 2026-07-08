Звездите у нас са ОТКАЧЕНИ нарушители! Вижте какво направиха Златка, Диляна Попова, Дани Петканов и...

Бясно карай на червено, направи за мене нещо откачено! Това са думите от чалгата на Ивана, които сякаш са измислени за поведението на нашите випове!

Емрах Стораро може да е най-представителният пример за звезда, хваната в пътно нарушение (при това за пореден път), но далеч не е единственият баровец, който си позволява да своеволничи зад волана. Всевиждащите папараци на „България Днес“ са документирали през последните години още десетки подобни случаи, при които родни випове смело газят Закона за движение по пътищата, убедени, че за тях разпоредбите и правилата не важат.

Най-честото нарушение, което си позволяват известните у нас, е да минават на червен сигнал на светофара – причината е забитият им в телефона нос.

Фоторепортерите на вестника са засекли попфолк изпълнителката Ария да отпрашва на червено през кръстовището на Симеоновско шосе в столицата, защото не отлепя поглед от екрана на телефона си.

Заради същия проблем спокойно минава с джипа си на червен светофар и лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов. За разлика от Ария обаче той е потънал в разговор по мобилния си телефон, който явно е много по-важен от пътната безопасност.

На червено отпердашват пък с червен сеат, и то без да са обсебени от телефоните си или да разговарят оживено помежду си, на кръстовището до Военния клуб в София, Крис и Юли от хитовия дует „Молец“.

Светлият им пример следват топвлогърът Даниел Петканов и актрисата и моделка Диляна Попова, документирали са надлежно нарушенията им папараците на „България Днес“. Лудият репортер спокойно прави десен завой с мощното си возило на червен сигнал на кръстовището на големите Пет кьошета в столицата, а бившата на Асен Блатечки завива надясно от бул. „Евлоги Георгиев“ по ул. „Оборище“ с джипа си, докато светофарът грее в червена светлина.

След като паркира, красивата брюнетка се залепва за телефона си, без да дава никакви признаци, че съзнава какво е извършила.

Грубо нарушение си позволява, отново в центъра на София, и популярният актьор Захари Бахаров. Звездата от „Под прикритие“ пък си позволява забранен излаз на кръстовището на Орлов мост от локалното платно на ул. „Иван Асен II“ в посока към кръстовището на булевардите „Цариградско шосе“ и „Васил Левски“. Той обаче се озърта, след като е паркирал джипа си, воден от „шесто чувство“, че някой го е забелязал, и сигурно се моли това да не е Пътна полиция.

Брутално навлизат пък в насрещното движение на еднопосочни улици Асен Блатечки и Златка Райкова. Звездният актьор натиска газта на мотора си, на косъм от едва промъкващите си в тясното платно срещу него автомобили. Но дори и в гръб се вижда, че Блатечки не дава пет пари за останалите участници в движението, защото безспорно се възприема като Главния и следователно има предимство навсякъде и по всяко време.

Със същото напомпано самочувствие управлява луксозния си джип и Златка Райкова. Русото изкушение се изкушава да не се съобрази с пътен знак, забраняващ влизането в улицата. Плеймейтката обаче е толкова забързана нанякъде, че и след като слиза от возилото си, създава още по-голяма опасност да отнесе някой минувач. Но, както бяха казали Илф и Петров, не е имало случай автомобил да пострада от пешеходец.

При Димитър Бербатов поне става ясно защо е спрял „кубчето“ си на място в района на Паметника Левски в столицата, неразрешено за паркиране – от неохота да измине няколко крачки пеш до чейнджбюрото, в което да обмени валута. Бдителни катаджии обаче не оставят футболната звезда да се измъкне безнаказано, а съставят акт за глоба на българския голмайстор №1.