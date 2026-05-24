Гатев се оказа бройкаджия с избухлив характер, овиквал и тормозел Диляна Попова

Операторът Георги Гатев, който влезе като четвъртия ерген в риалитито „Ергенът“, все по-често се оказва в центъра на скандални коментари. Макар първоначално да се представяше като спокоен, чувствителен и романтичен мъж, зад кадър образът му май е доста по-различен, пише „Уикенд”. Според хора от телевизионните среди Гатев бил известен с избухливия си характер и трудния си темперамент, а бурният му любовен живот отдавна бил тема на разговори сред колегите му.

Името на оператора нашумя още повече покрай връзката му с актрисата и модел Диляна Попова. Двамата се сближили по време на снимките на „Островът на 100-те гривни“, където Георги беше част от снимачния екип, а красавицата - водеща на формата. Отношенията им започнали страстно и много бързо прераснали в сериозен роман. В началото Гатев буквално обсипвал Диляна с внимание, но идилията не продължила дълго.

Запознати разказват, че операторът често проявявал ревност и избухвал за дреболии. Имало моменти, в които повишавал тон и влизал в остри конфликти, което сериозно напрягало отношенията им. В шоу средите дори се говори, че Диляна трудно понасяла резките му смени в настроението и избухливия му нрав. Има слухове, че връзката им приключила след поредица от скандали и съмнения за изневери от страна на Гатев. Именно това затвърдило репутацията му на истински бройкаджия, който трудно остава дълго време с една жена.

В „Ергенът“ зрителите също забелязаха, че Георги трудно контролира емоциите си. Макар да се опитва да изглежда уравновесен, напрежението в имението често го изкарва извън релси. По време на срещите с психолога Богомил Копчев той видимо се затвори и трудно говореше за чувствата си. Когато обаче разговорите станаха по-лични, пролича, че Гатев носи сериозни емоционални травми от предишни връзки. Самият той призна, че е бил „много влюбен“, но очевидно отношенията му са завършвали драматично.

Зад романтичния имидж на авантюрист и чувствителен оператор стои мъж с буен характер, който трудно овладява импулсите си. А дали именно това не е причината големите му любови да приключват със скандали, тепърва ще става ясно.