Сексът на "Евровизия" е забранен! Куп рестрикции в Кодекса за поведение по време на конкурса https://hotarena.net/laifstail/seksat-na-evroviziya-e-zabranen HotArena.net

Куп рестрикции в Кодекса за поведение по време на конкурса - докосването, агресивният език на тялото и блокирането на нечий път също не се допускат в залата

Сексът на "Евровизия" е забранен! Това става ясно от Кодекса за поведение по време на песенния конкурс, провери "България Днес". Организаторите са записали куп рестрикции, които важат за журналистите, които отразяват събитието, както и за останалите длъжностни лица.

Обмяната на интимност е приета за неподходящо отношение в работните пространства на "Евровизия". Затова е забранено провеждането на сексуални отношения в работните пространства, дори и по взаимно съгласие, тъй като това може да създаде дискомфорт или непрофесионална среда. Преследването с цел романтични взаимодействия не е желано.

Независимо кой град ще бъде определен за домакин на конкурса, няма да се толерира докосването, дърпането на някого, както и показването на заплашителни жестове, като например агресивно сочене с пръст, вдигане на юмрук или стоене твърде близо по застрашителен начин. Не може да се блокира нечий път.

Всякакви коментари и шеги със сексуални намеци ще бъдат приети като тормоз. Не се допускат подигравки и обиди на база външен вид или дискриминация въз основа на раса, националност, пол или други лични характеристики. Като нарушение се приемат обиди, сблъсъци, а също и агресивен език на тялото.

Забранени са обидните забележки относно нечии религиозни вярвания, културни практики или лична идентичност. Онлайн тормозът не е разрешен.

Нежелано е прекомерното пиене или употреба на вещества, което води до смущаващи действия в професионалната среда на "Евровизия". Затова не се допуска консумация или пребиваване под влиянието на забранени наркотици или други вещества.

Една от най-големите рестрикции е свързана със заснемането в нарушение на правилата. Това важи най-вече за провеждането на репетициите в залата. Първи снимки и видео от тренировките и представянето на участниците пускат организаторите. Забранено е печеленето на пари от съдържание, свързано с присъствието на конкурса в която и да е негова зона, е записано в правилата.

След победата на Дара във Виена България спечели правото да проведе конкурса в средата на май 2027 г. Четирите най-големи български града се кандидатираха за домакин, но Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Така в нея останаха София и Бургас.

По плана на сформирания от правителството комитет за подготовка и провеждане на "Евровизия" изборът трябваше да се е случил до края на юли, но в петък организаторите от БНТ съобщиха, че се чакат още разяснения от кандидатите.

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн посети София през юни и даде списъка с изисквания

В началото на юни в София дойде директорът на конкурса Мартин Грийн, който връчи т.нар. библия на шефката на БНТ Милена Милотинова. Това е книга от 200 страници с всички спецификации и изисквания към домакините. Повечето от тях са тайна, но "България Днес" сравни и анализира параметрите, които са публично известни, с данните за двете зали "Арена" в София и Бургас (виж таблицата - б.а.).

Сравнение на залите в София и Бургас по официално известните параметри и изисквания

40 коментаторски кабинки и медиен център за 1200 журналисти

Наличието на 40-50 звукоизолирани и климатизирани коментаторски кабини е едно от изискванията към залата, която ще приеме "Евровизия". Освен това ще трябва пространство за т.нар. "Зелена стая", където 26 делегации от по 10 души изчакват резултатите. За всяка от тях са нужни 30 кв.м.

Трябва да организира и място за пресцентър за 1200 журналисти и блогъри със стая за интервюта и кафетерия, както и голяма зала за пресконференции.

Непосредствено до сцената са нужни около 1500 кв. м за съхранение за реквизит и сценография. За фризьорство и грим ще бъдат отредени приблизително около 250 кв. м. Зад кулисите ще има 30-40 офис пространства за делегациите и персонала. Няколко стаи със собствена тоалетна и душ близо до сцената ще се на разположение за водещите. Зоните за VIP гости ще побират 1000 души.

Градът домакин ще проведе телевизионна церемония по откриването на т.нар. тюркоазен килим в дните преди двата полуфинала и грандиозния финал. За целта ще е нужна пътека от 200-300 метра в синьо-зелен цвят.

Столицата обяви, че ако спечели, килимът ще бъде опънат край фонтаните пред НДК. А Евроклуб ще стане "Топлоцентрала" в Южния парк наблизо.

Самата Дара обяви, че иска "Евровизия" да е в София. Столицата беше подкрепена и от редица фестивали и известни личности.

Бургас не остана по-назад, защото там се появи журналистът Уилям Адамс, който публикува ексклузивни материали в wiwibloggs.

"Бургас, сияеш! Дойдохме да разгледаме потенциалната арена на "Евровизия 2027" и се влюбихме в хората, лодките и остров Света Анастасия. Ще се видим отново през май", пише блогърът.

Чака се изборът на града домакин на "Евровизия" 2027