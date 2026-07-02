Дъщерята на Ники Кънчев напуска България

Мари София ще учи медии и комуникации в Рим

Единствената дъщеря на Ники Кънчев – Мари София, която тази година завърши средното си образование, вече се подготвя за следващата голяма стъпка в живота си – следването в чужбина. Само след два месеца Мари София ще замине за Италия, където ще започне обучението си в престижния американски университет „Джон Кабот“ в Рим. Там тя е приета в специалността „Медии и комуникации“ – избор, който никак не изненадва близките на семейството. Майка й Даниела също има дългогодишен професионален опит в медийната сфера, а Ники Кънчев е сред най-популярните лица в българската журналистика.

Един от най-обичаните тв водещи у нас развълнува последователите си в социалните мрежи, след като публикува снимки от завършването на красивата си наследница. Гордият баща показа Мари София пред близо 300 хиляди души, които го следват във фейсбук и инстаграм. На кадрите младата дама впечатлява с елегантна визия и стилна рокля, изработена специално за нея от българския дизайнер Васил Петрийски, който от години живее и работи в Лондон.

Под публикацията заваляха десетки поздравления както към абитуриентката, така и към нейния известен баща. Мнозина отбелязаха, че Мари София е наследила не само чара, но и интелигентността на родителите си, а снимките събраха стотици реакции само за часове.

Макар широката публика да я познава най-вече като дъщерята на Ники Кънчев, младото момиче отдавна гради собствен път. Малко хора знаят, че тя активно участва и в благотворителните инициативи на баща си.

Тв водещият никога не е крил колко важна е дъщеря му за него. „Имам едно съкровище – дъщеря ми“, често казва телевизионният водещ. Самият той с усмивка коментира, че „гените са гени“, но подчертава, че никога не е оказвал натиск върху дъщеря си какъв професионален път да избере. Решението било изцяло нейно. В Рим тя ще изучава създаване на медийно съдържание, комуникационни стратегии и съвременни медии.

През годините известният журналист винаги е пазил личния живот на семейството си далеч от излишна публичност. Затова и всяка негова публикация с дъщеря му предизвиква голям интерес сред почитателите му.