Дъщерята на Тодор Славков блесна на Камбаните (СНИМКИ)

Дебютът на правнучката на Тодор Живков - дъщерята на Тодор Славков, се състоя по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира". 19-годишната Катерина Славкова, която миналата година завърши лицея в Горна баня, открит навремето от баба й, се обърна към българския парламент, ООН, "Уницеф" към "Юнеско" и Парламентарната асамблея на Европа с апел от всички деца, участници в днешната асамблея "Знаме на мира".

"Днес децата, младите хора отново сме се събрали, за да призовем за мир на планетата Земя. Светът изживя достатъчно несправедливост, тревоги и мъка. Затова ние издигаме своя глас и призоваваме всички политици, общественици, учени, военни, религиозни водачи, хора на изкуството и спорта да се борят за мир и единение. Не искаме да живеем в свят на несигурност и военни конфликти, затова творим света с нашите рисунки, песни, танци и игри. Нека обединим силите си и сътворим един мирен и щастлив свят. Застанете до нас и ни подкрепете по нашия път!", призова внучката на Людмила.

Младите танцьори удивиха публиката с почти акробатичните си изпълнения

Някогашните деца, които помнят или са присъствали на откриването на Международната детска асамблея "Знаме на мира" през 1979 г., на този 1 юни със сигурност са се почувствали като телепортирани - но не толкова в миналото, а отново в бъдещето. В местността Камбаните отново се чуваше детски смях, песни, радостна гълчава на различни езици и, разбира се, камбанен звън. Десетки ученици от столични училища, родители, учители, културтрегери, дипломати, настоящи и бивши политически дейци и общественици от различни поколения се бяха събрали в чест на официалния старт за нов живот на асамблеята под егидата на дъщерята на Людмила Живкова - Евгения Живкова.

Днес обаче инициативата, дошла навремето от Световния съвет на мира и претворена с най-голям държавнически размах от България, е под логото на Международно движение, част от фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира".

Основният лозунг на асамблеята, прозвучал на този ден преди 47 години, остава неизменен и днес - мир, без който е невъзможно реализирането и на другия й главен девиз - "Единство, творчество, красота".

В словото си на възстановката на "Знаме на мира" Жени Живкова нарече каузата "благородна". Внучката на Тато посочи, че днес над 780 милиона деца по света живеят в зони на конфликт, а още 50 милиона са принудени да напуснат домовете си.

"Днес повече от всякога интеграцията, единението чрез култура, изкуство, спорт и образование са не просто необходимост. Те са спешна мярка за осигуряване на едно по-добро бъдеще за децата. Със своето възстановяване асамблеята връща не само една традиция. Тя връща надеждата, че мирът има глас и той е детският смях", подчерта дъщерята на Людмила Живкова, след което, сякаш по невидима команда, към небето литнаха десетки бели балони.

Жени Живкова и културният министър Евтим Милошев пожелаха мир за всички деца по земята

С приветствено слово се обърна към малките и големите, събрани пред монумента с камбани от 150 държави, и културният министър Евтим Милошев. Той нарече асамблеята "емблематично събитие", което се възражда в "един глобален несигурен свят, свят на конфликти, войни и международно напрежение".

Силно символичен за церемонията се оказа дарът от Светия синод - огромна камбана, поставена в почетна ниша в монумента като първа сред равни и осветена в молитвеното слово на главния секретар на Синода епископ Герасим, в което прозвуча и приветствието на главата на БПЦ патриарх Даниил.

Ексглавният прокурор Борислав Сарафов поздрави малките участници в асамблеята

Епископ Герасим освети камбаната, дар от Светия синод

"Много се вълнувам! Това е изключителен ден за мен", каза за "България Днес" Евгения Живкова. Сред публиката бе и вдовицата на Владимир Живков - Валентина, която за последно се е появявала на публично събитие на погребението на Тодор Живков през август 1999 г., бившият вътрешен министър Румен Петков, ексглавният прокурор Борислав Сарафов, Янчо Таков, който бе довел и домашния си любимец.