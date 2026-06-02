Обрат по делото "Дебора" - няма закани за убийство!

Думите са извадени от контекста на разговорите - експертите казват, че това е нормална комуникация между нарязаното момиче и Георги

Обрат по делото за нарязаната Дебора! Вещи лица си променят мнението след 3 години - нямало никакви заплахи за убийство от страна на Георги Георгиев, това било нормална комуникация между него и заралийката.

Това стана ясно на вчерашното заседание в Районния съд в Пловдив, на което Дебора Михайлова не се появи, а Темида изслуша един от свидетелите, но при закрити врата.

Вещите лица, които досега бяха категорични за наличието на доказателства, че Георги е заплашвал Дебора да я убие, вече не са толкова сигурни в твърденията си. Причината е, че тези думи няма как да причинят страх у Дебора, тъй като това е моделът на комуникация между Дебора и Георги, а и не само.

Експертите вече посочват също, че Дебора е комуникирала по сходен начин и с бившия си приятел Росен - стилът на разговорите е "груб и циничен".

Това са мотивите на експертите да смятат, че този тип разговори очевидно се е харесвал, колкото и странно да звучи това. В същото време обаче експертите са категорични, че това не представляват реални заплахи за младата жена.

Адвокатът на Георги Георгиев - Валентин Димитров, посочи същите неща още преди да започне вчерашното заседание. Защитникът на спрягания за касапин е категоричен, че обвинителната теза отдавна се е пропукала, като обърна особено внимание на казуса със заплахите за убийство.

"Не само не могат да бъдат доказани, те не кореспондират с действителността. Те са изфабрикувани и ние от самото начало твърдим това. Такива няма. Извадени от контекста комуникации между тях, за които и вещите лица казаха, че няма как да причинят страх", заяви защитникът.

Адвокат Димитров посочи също, че стилът на комуникация между пострадалата и подсъдимия по принцип бил груб и циничен и цитираните от обвинението думи по никакъв начин не се различавали от него.

Стана и ясно, че Георгиев също е пуснал сигнал срещу Дебора за заплаха за убийство.

По думите на адвокат Димитров сигналът е внесен с една-единствена цел, а именно "за да нагледи, че това всъщност не са закани за убийство". Дебора също е използвала доста циничен език в комуникацията им. Към момента не е ясно докъде е стигнала проверката по случая за сигнала, подаден от Георги.

На вчерашното заседание бе разпитан един от оставащите свидетели, а процесът бе отложен за средата на юли. Какво е говорил този свидетел, не е ясно, защото делото се гледа при закрити врата.

Дебора не се яви на заседанието, но тя не е длъжна да го прави по закон. Нарязаното момиче вече бе разпитано пред Темида, и то два пъти. Това се случи в присъствието на психиатри и психолози.

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като публично стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август 2025-а.

Георгиев отговаря пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023 г. в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.

Делото веднъж стигна до финалната права, но съдебният състав си направи отвод и се наложи всичко да започне отначало. Защитата няколко пъти поиска и новият състав, председателстван от Спасимир Здравчев, да бъде сменен, но това така и не беше уважено.

Красавицата тъпче законите

Нарязаната Дебора Михайлова се похвали в социалните мрежи, че тъпче закона. Младата жена лети със 130 км/ч на селски път, където ограничението е 90 км/ч.

Това се случи в края на месец април, но все още не е ясно дали е глобена.

Заралийката, която наскоро се похвали, че си е купила ауди, и то със собствени средства - мама и тате не са й помогнали, сама си качи видео как погазва закона.

Дебора лети с 40 км над ограничението с мощното си возило, а в един момент дори се разминава с коли, които се движат в насрещното. Една грешна маневра и приказката бързо ще приключи, защото няма как да удържи мощното возило при такава висока скорост.

Дебора я грози глоба от 200 евро, но дали са предприети някакви действия от страна на полицията, остава неясно.