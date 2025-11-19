Последни
Деси Слава: Азис ме ИЗЛЪГА за концерта в НДК, после ме обиди!

Румен Димитров
Азис излъгал Деси Слава, че няма да бъде в България по време на концерта й в НДК, а после я обидил, като й казал, че на негов концерт в Арената сам ще си пее дуетите, твърди, певицата.

Всичко започна с пост из социалните мрежи на Азис.

В посланието в края на миналата седмица Азис написа: Вчера звъннах на Деси Слава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна веднага телефона или дали е върнала позвъняване до днес? Не!“ После уточни, че за същото нещо се обадил на Галена и тя му отговорила веднага. „Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен... Сбогом, Десислава!“, пише чалгарят.

На това Деси Слава отвърна в писмена форма:

„Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм. Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния ми концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България. След това дори ми ми го призна?! Защо не им разкажеш кака ще си изпееш нашите дуети на концерта ти в „Арена 8888“ и си щял да ме поканиш само в публиката. Аз трябва да съм сърдитата, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. „Сбогом“ е много силна дума, но щом така искаш - нека да е така“.

Деси Слава и Азис са астрални близнаци -той е роден на 7 март 1978 г., а тя също е на 7 март, но 1979 г. По зодия са Риби. Та по-голямата от тези Риби, Азис, накрая зарови бойната томахавка и обяви: „Аз винаги ще те обичам, дори до края на света да не ми вдигаш телефона! Кармично сме свързани за добро или зло. Родени на една и съща дата, носим своите добри и лоши поличби. Обичам те чуваш ли? „И те каня на моя концерт да пеем“.

