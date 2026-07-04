Деян Неделчев - Икебаната: Изкарах инфаркт три дни на крака

Цяло чудо е, че певецът е жив, признават лекарите

"Три дни съм изкарал инфаркт на крака. Дори съм се разхождал бавно, но с болки". С тези шокиращи думи Деян Неделчев - Икебаната проговори ексклузивно пред "България Днес" за инфаркта, който едва не му коствал живота. Колоритният изпълнител признава, че изобщо не е подозирал, че получава инфаркт, а когато болките започнали, дори не се сетил да извика Бърза помощ.

Певецът вече е изписан от УМБАЛ "Св. Марина" във Варна и в момента се възстановява, но тепърва му предстои дълъг период на лечение.

"Сега съм добре. Започвам да се лекувам и ще се възстановя", доверява Икебаната пред "България Днес".

По думите му причината за инфаркта вероятно е комбинация от стрес и летните жеги.

"Причината никой не я знае със сигурност. Всичко това е стрес. Аз съм чувствителен и много преживявам нещата, а от това страда сърцето", признава обичаният певец.

Неделчев разкрива, че от години има висок холестерол, който така и не е лекувал.

"Имал съм висок холестерол, който не съм лекувал. Не съм искал да приемам хапчета, но явно е трябвало", казва още изпълнителят на хита "Съчки събирам".

Фаталният ден започнал в адската жега във Варна. Икебаната тръгнал да купува билети за Балчик, където трябвало да бъде жури на конкурс за млади изпълнители. До него била и любимата му кучка Диана Киара.

"В най-голямата горещина в петък ходих да си купувам билети за Балчик и ми стана лошо. На отиване и на връщане седнах. После ходих на плаж. Като тръгнах от плажа, пак ми стана лошо", спомня си Неделчев.

На следващия ден болките станали много по-сериозни.

"Започнаха болки в гърдите, които се пренесоха към лявата ръка, което ме наведе на мисълта, че ми се случва нещо сърдечно, но не знаех какво да правя", разказва певецът.

Вместо веднага да потърси спешна помощ, той звъннал на братовчед си - сърдечния хирург Божидар Бакалов, който му препоръчал медикаменти.

"Той трябваше да ми каже да повикам Бърза помощ, но не ми каза, а и аз самият не се сетих", признава Икебаната.

"В петък си записах час за кардиолог за понеделник. Събота и неделя ги изкарах на крака. Разхождах се бавно, което не е трябвало да правя. Братовчед ми, разбира се, ми каза, че явно правя някакви сърдечни пристъпи и сърцето ми не е добре, но въпреки всичко полека-лека ставах и се разхождах", споделя певецът.

Когато най-сетне стигнал до лекар, медиците останали потресени:

"Лекарят ми каза: "Господине, не знам как сте жив", спомня си изненадата на медиците певецът и продължава:

"Веднага ме закараха със Спешна помощ в болница "Св. Марина", където ме обгрижиха".

Последвала спешна интервенция с местна упойка.

"Направиха ми интервенция през вената на дясната ръка и ми сложиха първия стент", разкрива още Икебаната.

Четири дни певецът прекарал в болницата, където получил специални грижи.

Нашият екип пожелава на изпълнителя бързо възстановяване! Снимка: Архив

"Много добре бях обгрижван. Хората ме познаха. Всички бяха много внимателни. Имаше дори и майка на едно детенце, което съм наградил с първа награда преди 10 дни тук на едно конкурсче във Варна. Тя беше много внимателна, а и не само тя - всички сестри, лекари, доценти", благодарен е изпълнителят.

Оттук нататък животът му се променя драстично. Предстоят лекарства и строг режим.

"Имам куп лекарства, които ще пия до края на живота си и едно, коеот трябва да приемам в продължение на година", признава той.

Лекарите са наложили на Икебаната и сериозни ограничения:

"Трябва да си почивам най-вече, да няма емоции".

Заради случилото се винаги усмихнатият изпълнител отменя всички участия през следващите месеци, включително ангажиментите в Балчик и Хисаря.

"Отмених всички ангажименти за следващите два месеца, защото първо трябва да се възстановя", категоричен е той.

След всичко преживяно Икебаната стига до един болезнен извод: "Явно не е само до здравословен начин на живот. Всичко минава през сърцето".