Диана Габровска: Хората не искат този модел, с който управляват и унищожават държавата

„Очаквам коренна промяна на целия модел на управление на държавата! Май близо 45% от гласувалите се надяват на това. Иска се да има стабилност, подобрение и коренна промяна на всичко, което се случва в страната ни политически.“

Така Диана Габровска коментира пред „България Днес“ ситуацията след изборите, които преобърнаха политическата карта у нас. Първата официална и най-популярна българска порноактриса бе ударена с голи снимки преди местния вот през октомври 2019 г. и не успя да стане кмет на Момин проход.

Близо седем години по-късно Габровска, която навлезе ударно в розовата индустрия, е категорична, че „управляващите преминаха абсолютно всякакви граници на нагло и безочливо отношение към народа, за който всъщност уж те работят“.

„Мисля, че самата избирателна активност говори много – над 50%. Поинтересувах се и видях, че толкова висок процент не е имало последните 10 г., а са проведени 15 национални избора. Мисля също, че на хората масово вече всичко им дойде в повече и последно с въвеждането на това евро, за което така уверено ни убеждаваха, че няма да повлияе. Е, не повлия – цените масово си останаха същите, но с променена валута“, коментира още Диана.

„За корупцията, кражбите, продажбите и шуробаджанащината няма какво да говорим – с тях сме известни. Масово като говориш с някой в чужбина и казва – „Обади се и кажи, че аз те пращам“. Или: „Даваш толкова пари и всичко е точно“. Смятам, че им писна просто вече, много им писна на хората“, добавя Габровска и посочва, че „рибата се вмирисва откъм главата“.

Порноактрисата гласува винаги машинно, открито го има. Надява се и се иска да вярва, че изборите не могат да бъдат манипулирани.

„Ще го кажа много просто и като обикновен човек, защото не съм анализатор. Явно масово на хората вече не им харесва и не искат такъв модел да ги управлява и да унищожава родината им“, посочва още Диана за досегашния модел на управление.

Габровска коментира лаконично и историческия резултат на БСП и Слави Трифонов, които останаха извън парламента.

„Не искам да навлизам толкова надълбоко в политически анализи, не ми е и това работата, но като гражданин само мога да кажа, че очевидно не са свършили това, което хората са очаквали от тях, за да им се доверят отново“, споделя Диана.