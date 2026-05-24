Дара е потресена: Изкараха я племенница на Маджо!

Пуснаха слух, че е племенница на Маджо

„Разбира се, че не е вярно, обидно е, че подценяват усилията ми”, възмутена е Дара

Дара е потресена от поредния абсурден слух по неин адрес. Дни преди да триумфира на „Евровизия” във Виена, в социалните мрежи тръгва мълвата, че тя е родственица на легендарния бос от СИК Младен Михалев-Маджо и именно с неговите пари тя гради успешната си кариера.

Маджо, който е един от оцелелите подземни играчи на прехода, днес се ползва с репутацията на почтен и едър бизнесмен, контролира своя банка, няколко туристически комплекси и плажове, както и енергийни дружества, а състоянието му се оценява на над 1,3 милиарда евро. Той е родом от Силистра, а Дара – от Варна.

Според разпространения слух, Дарина Йотова е негова племенница. Нейната майка била сестра на Маджо – с него уж имали обща майка, но били деца на различни бащи. Босът от СИК бил много привързан към момичето и плащал солидно, за да стигне до финала на „Евровизия”, гласи слуха, който се разпространяваше мълниеносно по интернет-форумите. На клюката повярваха дори хора от музикалния бизнес, които се питаха дали има истина в това.

Оказва се, че историята е 100% лъжа. Дара няма нищо общо с един от най-богатите българи и дори не го познава. Семейството й е било доста бедно, а майка й е работила като продавачка в малък квартален магазин. Момичето нямало никакви финансови възможности дори да посещава платени уроци по солфеж и разчитало на подготовката на държавното училище и безплатните школи в читалището.

„Разбира се, че това изобщо не е вярно! Не познавам този господин и нямаме роднинска връзка с него. Учудвам се, че подобни неща, които лесно могат да се проверят и докажат, въобще се коментират. Тъжно е, че някои хора продължават с опитите си да омаловажат труда и усилията на мен и екипа ми. Никой никога не е стоял зад мен, освен амбицията ми и упоритостта ми”, коментира пред „Уикенд” Дара.

Македонците си присвоиха нашето момиче, Киркоров – успеха й

Македонците веднага се опитаха да си присвоят Дара. Според някои от жителите на съседката ви, певицата просто няма как да е българка, макар че развя именно българското знаме във Виена, а освен това е родена и израснала във Варна, което е доста далеч от Македония. „От самолет се вижда, че е македонка!”, категорични са те. Македонските й корени личали по това, че е хем хубава, хем хубаво пее, хем пък и танцува много хубаво.

Филип Киркоров пък се опита да сложи ръка на успеха й с „Бангаранга”. Руският изпълнител, чийто баща е българин, твърди, че е участвал в създаването на парчето. Неговият екип бил работил по организирането на българското изпълнение, тъй като е близък с един от авторите на парчето – гръцкият композитор Димитрис Контопулос. В създаването на „Бангаранга” участват той, норвежката Ан Джудит Уик, румънецът Кристиан Тарчеа и самата Дара. Контопулос наистина няколко пъти е работил в сътрудничество с Киркоров по подготовката на руски представители на конкурса. В социалните мрежи акцентират върху снимки и видеоклипове на композитора от негови участия в Москва след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. С това се обяснява и бойкотирането на България от украинците – зрителите ни дадоха само 4 точки, а журито им – нито една. Песента всъщност е създадена като студиен експеримент от Дара, Уик и Тарчеа още преди 3 години в рамките на творчески лагер в Боровец. Гръцкият композитор се включва в проекта на по-късен етап. Киркоров обясни, че България е негов втори дом и не можел да откаже помощта си, за която го помолили от „българската телевизия”. Той обаче не се появил във Виена, за да не бие на очи.