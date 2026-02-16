Последни
Диана Габровска: Не вярвам на зле скалъпените истории за „Петрохан“!

https://hotarena.net/laifstail/diana-gabrovska-ne-vyarvam-na-zle-skalapenite-istorii-za-petrohan HotArena.net
Каролина Церовска
1330
Бившата кандидатка за кмет на Момин проход Диана Габровска коментира политическата ситуация в България, предстоящите избор и нашумелият случай „Петрохан“.

„Как възприемам тази действителност - блато! Само мога да кажа, че просто полудявам от това как ни правят на малоумни. Както и в момента със случая от Петрохан - не вярвам на зле скалъпените им истории, в които се опитват да ни убедят. И искам да изкажа искрени съболезнования на всички близки на убитите. Но до такава степен управляващите владеят принципа „Разделяй и владей", че много трудно биха могли хората да се обединят срещу това.“

Това заяви в интервю за „Телеграф“ Габровска, която след предизборния скандал с голите й снимки в интернет, реши рязко да смени попрището и стана порно актриса. И то една от най-известните в света, с номинация за опорно Оскар този януари.

„От най-долната и черна жена в държавата - поне така бях изкарана на изборите през 2019 г., до номинация за Оскар в Америка. Освен успех и горда с това, не знам по какъв друг начин да го обясня. И дай боже, годината да е успешна за всички ни!

И преди съдниците да за почнат с необоснованите си критики какъв успех, каква гордост е това - нека за 30 секунди само да си затворят очите и да си представят как говорят за тях в цялата държава. Да си представят, докато си вървят и чуват зад гърба си как ги коментират и им се присмиват, подиграват им се, а всъщност да знаят, че те не са направили нищо, абсолютни нищо нередно, още повече засягащо когото и да било. И всичко това само заради едни лични снимки! Тогава бих попитала всеки един дали се чувства успял след всичката тази помия да стигне до номинации за Оскар в Америка... Да, първата българка съм с номинация за AVN награда в индустрията за номинации и вярвам, че би направил впечатление“, горда е с постиженията си Диана Габровска.

 

3 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

Защо надежда дойчева. Ти капацитет ли си. Неколко пъти те гледам по седем осми ти ви. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалко надежда дойчева, а как е твоя Грозен и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалко надежда дойчева, а как е твоя Грозен и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Коментирай

