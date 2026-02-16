Диана Габровска: Не вярвам на зле скалъпените истории за „Петрохан“!

Бившата кандидатка за кмет на Момин проход Диана Габровска коментира политическата ситуация в България, предстоящите избор и нашумелият случай „Петрохан“.

„Как възприемам тази действителност - блато! Само мога да кажа, че просто полудявам от това как ни правят на малоумни. Както и в момента със случая от Петрохан - не вярвам на зле скалъпените им истории, в които се опитват да ни убедят. И искам да изкажа искрени съболезнования на всички близки на убитите. Но до такава степен управляващите владеят принципа „Разделяй и владей", че много трудно биха могли хората да се обединят срещу това.“

Това заяви в интервю за „Телеграф“ Габровска, която след предизборния скандал с голите й снимки в интернет, реши рязко да смени попрището и стана порно актриса. И то една от най-известните в света, с номинация за опорно Оскар този януари.

„От най-долната и черна жена в държавата - поне така бях изкарана на изборите през 2019 г., до номинация за Оскар в Америка. Освен успех и горда с това, не знам по какъв друг начин да го обясня. И дай боже, годината да е успешна за всички ни!

И преди съдниците да за почнат с необоснованите си критики какъв успех, каква гордост е това - нека за 30 секунди само да си затворят очите и да си представят как говорят за тях в цялата държава. Да си представят, докато си вървят и чуват зад гърба си как ги коментират и им се присмиват, подиграват им се, а всъщност да знаят, че те не са направили нищо, абсолютни нищо нередно, още повече засягащо когото и да било. И всичко това само заради едни лични снимки! Тогава бих попитала всеки един дали се чувства успял след всичката тази помия да стигне до номинации за Оскар в Америка... Да, първата българка съм с номинация за AVN награда в индустрията за номинации и вярвам, че би направил впечатление“, горда е с постиженията си Диана Габровска.