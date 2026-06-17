Диона и диджей Дамян влизат в Къщата на инфлуенсърите

Риалитито вече е заснето, излъчването му започва скоро

Риалити шоуто „Къщата на инфлуенсърите“, което върви по интернет, ще има нов сезон, който стартира съвсем скоро. В него се включват немалко познати лица. Две от тях разкриваме сега.



В къщата ще влезе една от най-скандалните певици – Диона. Изпълнителката, прославила се не толкова с хитови песни, колкото със скандалите, в които се забърква, ще е едно от главните действащи лица в риалити формата и със сигурност ще е двигател на разправиите.

Другото популярно име, което ще прекрачи прага на инфлуенсърската къща, е диджей Дамян. Той също е известен като човек, който не си поплюва, и се очаква да е в епицентъра на събитията.



Риалитито, продуцирано от Христо Стефанов-Ицака и Павел Колев, вече е заснето, а победителят още не е ясен. По традиция той ще стане известен след няколко месеца в зала „Арена 8888“, където почитателите на шоуто се събират вече няколко години поред и избират кой от инфлуенсърите да заеме първото място и да спечели паричната награда.