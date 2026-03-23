Диона след катастрофата: Вярвам, че съм богоизбрана!

Аз, колкото и самоуверено да звучи, си знам, че съм богоизбрана! Хората ме обвиняват в светотатство, че новото ми рап парче се казва „Фаворитката на Бог", но аз съм вярваща и нещата, през които съм минала в живота ми, не само откакто съм известна, а и преди това, са ми показали, че съм оцелявала и съм имала в себе си сила, която е необяснима по друг начин освен като всевишна помощ! Аз чувствам и си знам, че съм докосната!

Това признание направи пред „България Днес" фолкпевицата Диона. Тя разказва, че в момента тъче на два стана, защото: Почитателите ми постоянно ме врънкаха и ръчкаха за такъв проект, а и аз самата си изпитвам лека носталгия към рапа, затова реших да направя едно парче като комплимент от мен за тях, но не изоставям попфолка.

Тя разкрива душата си и откровено разказва, че: Предупрежденията, успокоенията и всевишната грижа към мен най-често се проявяват чрез сънищата. Изпълнителката на парчето "Непокорна" се присеща как дни преди да преживее инцидент с колата сънувала починалия си дядо Сюлейман: Той ми каза в съня ми да не ходя никъде с колата, защото имам проблем с нея. Въпреки това аз тръгнах на път от София до Варна, защото имах участие... И ми се случи инцидент, спукахме гума, едвам не се превъртяхме на капак, но слава Богу, оцеляхме.

По думи на Диона предупрежденията към нея идвапи и в сънищата на нейни приятели, които й се обаждали да я предпазят. Понякога получавала и „знаци“: Пътуваме с мой близък и си говорим много личен разговор, за Бога, аз съм в труден житейски момент... Настръхвам сега, като се сещам.... И сме в задръстване, поглеждаме пред нас - една кола, а на стъклото и знаме с надпис: Бог е жив и живее във всеки от нас! Ние двама се спогледахме безмълвно, осъзнавайки, че това е Божий знак.

Тя разказва, че приживе е получавала безрезервна любов от покойния си дядо Сюлейман, който обаче и до днес е при нея в най-трудните й моменти.

Миналата година на рождения ми ден бях много зле, изгарях от 40-градусова температура, имах супер силна треска с гърчове, изпаднах в състояние на летаргия и тогава видях дядо как се е надвесил над главата ми и ми каза, че всичко ще се оправи и че трябва да мина през това, защото затварям стар портал с лоша енергия, изкупувам някакви останали грехове, но животът ми се отваря по нов начин и трябва да мина през това. Тя не крие, че и от години се интересува от духовна естетика, защото: Човек търси обяснения за случващото му се.