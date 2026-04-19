ДИЗАЙНЕРКА? Гаджето на Благо Джизъса продава китайски парцали с 600% надценка

Мария-Луиза, по-известна като последната засега сърдечна тръпка на бившия футболист Благой Георгиев – Джизъса, продава китайски ментета с близо 600% надценка, установи „Уикенд”.

Брюнетката се представя като дизайнерка, която проектира и измисля дрехите, които продава. Да, ама не! Оказа се, че смуглата тунингована красавица търгува с евтини роклета, които купува за около 5 евро.

Например, един от моделите й се предлага за 199 евро, а същият може да бъде намерен на друг актуален сайт за около 30 евро. В конкретния случай разликата е 169 евро. Ако изчислим процента надценка спрямо цената от 30 евро, получаваме приблизително 563% увеличение. Със сигурност от сайта не я продават на цената, на която са я купили, а най-вероятно са я взели за 5 евро, каквито пари често се коментират при масово произвеждани дрехи. Тогава крайната цена от 199 евро представлява около 3880% надценка спрямо първоначалната стойност. Разбира се, в цената на един продукт обикновено се включват редица допълнителни фактори – маркетинг, транспорт, складови разходи, данъци. Въпреки това, толкова големи разлики неизбежно карат клиентите да се замислят за реалната стойност на това, което купуват. В крайна сметка потребителят решава, но е добре да бъде информиран, а не да го лъжат, че купува оригинални дизайнерски одежди.

В последните години социалните мрежи създадоха нов тип „дизайнери“, които разчитат повече на имидж и популярност, отколкото на реални умения в създаването на облекла. Именно това позволява на подобни практики да процъфтяват - когато потребителят купува не просто рокля, а „лъскав начин на живот“ или асоциация с известна личност.

Много клиенти трудно могат да различат оригинален дизайн от масово произведен артикул, особено когато снимките са професионално обработени, а описанията звучат убедително. В подобни случаи липсата на информация за произхода на продуктите се превръща в сериозен проблем. Купувачите често остават с впечатлението, че получават нещо уникално, а реално се оказва, че същият модел се предлага в десетки онлайн платформи на многократно по-ниска цена и купувачът се чувства излъган. В последните години всяка втора мома е „дизайнерка”, продаваща китайски парцали. В миналите сезони на „Ергенът” се нагледахме на куп такива момичета, които просто препродават китайски дрехи, но се титулуват като модни създателки. Надяваме се читателите ни да бъдат внимателни и да проверяват какво купуват онлайн, а не да си дават парите на вятъра и за парцали с безумни надценки.