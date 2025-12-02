Експерти изследват ФАЛШИВА ли е дипломата за средно образование на Гонзо

Още през лятото от прокуратурата ни изискаха документите, разкри деканът на факултета на Техническия университет в Габрово

Експертиза ще установява незаконна ли е дипломата за средно образование на шефа на БФС Георги Иванов-Гонзо! От Софийската районна прокуратура потвърдиха пред "България Днес", че водят досъдебно производство срещу неизвестен извършител за съставяне на неистински официален документ по случая.

Разследването е образувано след сигнал от експерта по спортно право Георги Градев. Още през лятото той съобщи, че е сезирал прокуратурата за това, че дипломите за средно и висше образование на Гонзо са придобити не по заслуги.

Градев твърди, че е проследил образователния път на президента на футболната ни централа и е направил собствено проучване. По негова информация до осми клас Гонзо е учил в Основно училище "Г. Бенковски" в Пловдив, девети клас записва в ПГ "Пеньо Пенев" в Пловдив, но прекъсва, защото през 1992 г. е извикан да играе футбол при мъжете. В старо интервю Иванов дори признава, че се е наложило да спре с ученето, защото е трябвало да играе футбол, за да изкара пари и да помага на майка си и сестра си.

"Дипломата е истинска, регистрирана е в Министерството на образованието. Проблемът не е в самата диплома, а в начина, по който е придобита. Погрижили са се да я регистрират както трябва около 2000-2001 г. Но това е като с шофьорската книжка - ако имаш приятел в КАТ и ти я регистрира, тя е валидна, но ти си я получил по незаконен път, защото не си ходил на листовки и не си положил изпит", обяснява пред вестника Градев.

Той събира и публични изяви на коментирали казуса. През ноември 2001 г. самият Георги Иванов заявява в "Шоуто на Слави", че е завършил само осми клас.

"Батков каза при избирането на Георги Иванов за президент на БФС, че 1997 г. Гонзо дошъл в "Левски" с осми клас. След това каза "Ние му помогнахме да си вземе образованието". Но те не са му помогнали през 2001 г., а са го направили със задна дата - 1994 г. Гонзо по това време не е в София, от 1992 до 1997 г. той играе в Пловдив. Сигнала го подадох през май т.г., но за да образуват досъдебно производство, значи са разследвали и са стигнали до извода, че има основания да се смята, че е извършено престъпление", коментира Градев.

Затова той подозира, че няма как Гонзо да е завършил 22 СОУ "Георги С. Раковски" в столицата, известно като училището на "Левски". След средното си образование се води, че записал задочно "Публична администрация" в Техническия университет в Габрово.

Иванов е записан през учебната 2000/2001 г. и се е дипломирал на 7 юли 2006 г. Дипломата му е номер 049557, серия ТУГ-2006. Подписана е от декана на факултета доц. Анюта Николова и тогавашния ректор доц. Илия Немигенчев.

"Направихме вътрешна проверка - няма нещо, което да ни безпокои", казва преди години тогавашният ректор доц. Дешка Маркова пред "24 часа". Тя използва медията, за да призове известния бивш студент да си прибере оригинала на дипломата за средно образование, която стояла в архива на факултета.

"Още през лятото се свързаха с нас от следствието. Ние изпратихме всичко, което имахме като доказателствен материал, за проведеното обучение и издадената диплома при нас. Ние нямаме диплома, връчваме я на завършилите. Имаме изпитни протоколи, главна книга, в която се подписва всеки при получаването на дипломата, както и документите, които съпътстват курса на обучението - списъци и т.н.", уточни деканът.

Според нея на пръв поглед документите от архивите показвали, че Гонзо е присъствал и си е взел изпитите. Дали и тази диплома е легално изкарана, само криминалистите могат да изяснят.

Във връзка с образуваното разследване Градев е поискал от Изпълкома на БФС да отстрани временно Иванов от заеманата му длъжност президент на футболния съюз. В писмото си Градев уточнява, че разследването е образувано на 10 ноември т.г.

"Оставането на лице, за чиято диплома за средно образование прокуратурата е образувала досъдебното производство, начело на сдружение за обществена полза и с международно признание, е несъвместимо с необходимия стандарт на институционална почтеност, който БФС следва да поддържа", изтъква специалистът по спортно право.

Потърсени за коментар, от пресцентъра на БФС заявиха за "България Днес", че за момента не планират никакви изявления и коментари по темата.