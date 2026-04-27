Елен Колева с шокираща изповед: Заради токсична връзка с мъж щях да стана наркоманка

Елен Колева проговори наскоро за една 7-годишна връзка с много по-възрастен мъж, която нарича „най-голямата грешка в живота си“.

„Тези отношения бяха токсични. Слава Богу, че като повечето жертви не станах наркоманка, но пиех, защото от сутринта бях в стрес, пушех много цигари“, призна актрисата. По думите ѝ причината да започне тази разрушителна история се кореняла в нейната детска травма. „Търсех връзки с по-възрастни мъже, защото, когато бях само на 4 години, почина баща ми, който бе актьор в Пазарджишкия театър. И подсъзнателно търсех закрила“, обяснява настоящата специалистка по космоенергетика.

Звездата на зеленоката брюнетка изгрява с филма „Шивачки“. След като получава голямата награда на гилдията за ролята си в него, младата актриса се сблъсква със значимост. За съжаление обаче, споделя тя, тогава била малко над 20-те и напълно без житейски опит, пипше "България Днес". „И след „Шивачки“ кариерата ми тръгна надолу“, не скрива Колева. „Бях много буйна и не слушах абсолютно никого. Не бях дипломатична, влизах в конфликти, създавах си врагове в гилдията, и то основно жени. Трябваше да бъда разумна, но тогава аз изобщо не бях. Даже бях направо безумна!“, описва нрава и поведението си в този период Елен.

Актрисата, посветила се на духовните практики, описва началото на връзката, която едва не се оказала фатална за нея, със следния модел: „Ловецът и жертвата“. „Ловецът вижда жертвата по телевизията и си казва: „Тя ще бъде моя“. И започва. Ловецът е много опитен, обигран, харизматичен и опасен. Жертвата е наивна, без опит, особено с мъжете, и летяща в облаците. Разликата във възрастта беше много голяма – татко и дъщеря. В един момент заживяхме заедно. През тези години бях станала зависима материално, емоционално, дори хормонално…“, критична е към предишната си връзка Елен.

Тя си дава сметка, че изобщо е нямало да влиза в тази връзка, „ако знаех, че няма да мога да изляза от нея, когато искам и както искам“. „Заяви ми се, че това няма да стане, и се предприеха действия. И аз се принудих да остана в тази връзка от страх. Така беше през последните 4 години преди края ѝ. Приятели не успяха да ми помогнат, защото в един момент започнаха да се страхуват за собствената си кожа, пипалата на този човек бяха пуснати навсякъде“, откровена е Елен.

За да се измъкне от тези отношения на пълен контрол и тотална зависимост, звездата, на която никой от колегите и приятелите ѝ не смеел да протегне ръка за помощ, е принудена да се обърне към органите на реда. „Обърнах се към тях, но не ми помогнаха. Посъветваха ме приятелски да оттегля жалбата си. Човекът имаше огромно влияние върху властта в България тогава и всички си мислеха, че аз градя кариерата си благодарение на тази връзка, а то беше точно обратното“, посочва Колева.

Днес тя вече е излязла от ролята на жертвата и „момичето на татко“. И обявява, че вече търси не баща и покровител, а „мъж, който да ѝ бъде равностоен партньор“.