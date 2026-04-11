Елеонора Кабакчиева взриви „Ергенът“: Скандал за животни разтресе имението

Риалити предаването „Ергенът“ отново излезе извън рамките на романтиката, след като участничката Елеонора Кабакчиева беше остро нападната от Доника Стойкова заради отношението си към животните.

В един от най-напрегнатите епизоди Доника постави под съмнение ценностите на Елеонора с думите, че „не е нормално да изпитваш повече емпатия към животните, отколкото към хората“ – реплика, която бързо предизвика реакции както в имението, така и сред зрителите.

Вместо да влезе в директен конфликт, Елеонора, която се бори за сърцето на Кристиян, избра да отговори с личната си история – такава, която рядко се побира в телевизионното време.

„Не започна като организация. Започна като реакция към несправедливост. В един момент просто осъзнаваш, че ако не си ти – няма кой“, споделя пред „България Днес“ Елеонора.

Зад думите ѝ стои реалност, свързана с години работа на терен, спасени животни и постоянна борба с липсата на ресурси. Фондацията ѝ „Анимал Уелфеър България“ се поддържа от едва четирима души, които поемат всичко – от спасяването на животни до финансирането.

„Моята роля е във всичко – от спасяване и координация до комуникация и кампании“, казва тя. Елеонора допълва, че имат действащ приют във Велинград и изграждат нов край Пловдив.

Най-тежките моменти обаче не са свързани само с физическите усилия, а с емоционалната цена.

Още един показателен детайл от работата ѝ е, че част от спасените животни получават лечение, което рядко се свързва с подобни каузи у нас. Има случаи, в които разходите надхвърлят 10 000 лева, както и куче с поставен бионичен крак след интервенция в Германия.

По думите ѝ това е част от усилията да се даде шанс дори на най-тежките случаи – нещо, което често остава невидимо за хората извън тази среда.

Сред най-тъжните аспекти на работата са животните, които остават без шанс за осиновяване. Елеонора описва т.нар. „старчески дом“ като място, където живеят кучета с трайни физически или психически травми, които остават под постоянна грижа.

„Повечето са увредени доживот по различен начин и завинаги остават при нас“, споделя тя, подчертавайки, че именно тези случаи я натоварват най-силно – както емоционално, така и финансово.

На фона на тази реалност думите на Доника звучат за нея по-скоро като неразбиране, отколкото като лична атака.

„Хората често бъркат емпатията с приоритет. Това, че защитаваш най-беззащитните, не означава, че не обичаш хората“, казва Елеонора.

Сблъсъкът между двете участнички се превърна в разговор за ценности и състрадание, а позицията на Елеонора е категорична: любовта не е ограничен ресурс – тя не се дели, тя се разширява.