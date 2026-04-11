Елеонора Кабакчиева взриви „Ергенът“: Скандал за животни разтресе имението

Румен Димитров
1736

Риалити предаването „Ергенът“ отново излезе извън рамките на романтиката, след като участничката Елеонора Кабакчиева беше остро нападната от Доника Стойкова заради отношението си към животните.

В един от най-напрегнатите епизоди Доника постави под съмнение ценностите на Елеонора с думите, че „не е нормално да изпитваш повече емпатия към животните, отколкото към хората“ – реплика, която бързо предизвика реакции както в имението, така и сред зрителите.

Вместо да влезе в директен конфликт, Елеонора, която се бори за сърцето на Кристиян, избра да отговори с личната си история – такава, която рядко се побира в телевизионното време.

„Не започна като организация. Започна като реакция към несправедливост. В един момент просто осъзнаваш, че ако не си ти – няма кой“, споделя пред „България Днес“ Елеонора.

Зад думите ѝ стои реалност, свързана с години работа на терен, спасени животни и постоянна борба с липсата на ресурси. Фондацията ѝ „Анимал Уелфеър България“ се поддържа от едва четирима души, които поемат всичко – от спасяването на животни до финансирането.

„Моята роля е във всичко – от спасяване и координация до комуникация и кампании“, казва тя. Елеонора допълва, че имат действащ приют във Велинград и изграждат нов край Пловдив.

Най-тежките моменти обаче не са свързани само с физическите усилия, а с емоционалната цена.

Още един показателен детайл от работата ѝ е, че част от спасените животни получават лечение, което рядко се свързва с подобни каузи у нас. Има случаи, в които разходите надхвърлят 10 000 лева, както и куче с поставен бионичен крак след интервенция в Германия.

По думите ѝ това е част от усилията да се даде шанс дори на най-тежките случаи – нещо, което често остава невидимо за хората извън тази среда.

Сред най-тъжните аспекти на работата са животните, които остават без шанс за осиновяване. Елеонора описва т.нар. „старчески дом“ като място, където живеят кучета с трайни физически или психически травми, които остават под постоянна грижа.

„Повечето са увредени доживот по различен начин и завинаги остават при нас“, споделя тя, подчертавайки, че именно тези случаи я натоварват най-силно – както емоционално, така и финансово.

На фона на тази реалност думите на Доника звучат за нея по-скоро като неразбиране, отколкото като лична атака.

„Хората често бъркат емпатията с приоритет. Това, че защитаваш най-беззащитните, не означава, че не обичаш хората“, казва Елеонора.

Сблъсъкът между двете участнички се превърна в разговор за ценности и състрадание, а позицията на Елеонора е категорична: любовта не е ограничен ресурс – тя не се дели, тя се разширява.

