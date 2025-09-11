Филип Буков разкри: Вкарах Петър в "Ергенът"!

Голям сватовник се оказа красавецът Филип Буков. Любимецът на дамите вкарал един от най-близките си приятели в настоящия сезон на "Ергенът: Любов в рая".

Става въпрос за актьора Петър Данов от Вършец, който за кратко време спечели сърцата на зрителите. Именно Буков дал тласък на приятеля си да се впусне в новото приключение.

"Аз му дадох предложението, докато пътувахме за представление. Бях разбрал отнякъде, че форматът ще е с много мъже и жени. Попитах Петър дали е съгласен и разучих каква е ситуацията, защото все пак работя с тази телевизия. Дадох му контактите и нещата се случиха", разкри пред "България Днес" Филип.

Отначало Данов се колебаел, но Буков, който е врял и кипял в не едно предавания, го окуражил да се пробва.

"Тогава той нямаше толкова много професионални ангажименти и беше точният момент. В актьорството се получава така, че понякога не можеш да се отскубнеш от представления. Аз самият имам по 12-15 месечно. За него беше подходящото време и му казах: "На 27 си, забавлявай се, ако не го направиш сега , кога?", насърчава го звездата от "Татковци".

Филип и Петър се познават още от студентските си години в НАТФИЗ. И двамата имат честта да се учат от най-добрия – Стефан Данаилов. Покрай уроците и всекидневните репетиции, младежите изграждат стабилно приятелство, което продължава и до днес. Двамата си партнират в няколко постановки, сред които "Молба за напускане".

Буков и Данов били състуденти при Ламбо

"Имаме група от 3-4 момчета от университета, с които продължаваме да се виждаме редовно. Петър е сред най-близките в обкръжението ми", сподели още младият секссимвол.

От километри е видно, че двете протежета на Ламбо са истински чаровници. Факт, който често води до мъжко съревнование, но не и в случая на състудентите. "Никога не сме се карали за жена. Просто харесваме различен тип. В академията също нямаше борба помежду ни. Ролите ги избираха преподавателите", спомня си Филип.

Още с влизането си в "Ергенът" Данов прави впечатление с джентълменство и харизма. Участникът, който работи във Врачанския театър, влиза за любов, но със сигурност ще добие и популярност. Няколко години наред колегата му Буков е сред топ изборите на продуцентите за ерген, но всеки път им отказва.

"Вече знаят какъв ще е отговорът ми и не звънят да ме канят", заяви артистът.