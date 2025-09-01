Последни
Популярни
Горещи

Филип Буков залюби младо гадже

https://hotarena.net/laifstail/filip-bukov-zalyubi-mlado-gadzhe HotArena.net
HotArena.net
574
Филип Буков залюби младо гадже

HotArena.net
574

 

Филип Буков явно не може дълго без гадже. Колкото и актьорът да обяснява, че ще си даде почивка от сериозните връзки, това хич не е така. Той отново си има приятелка. И този път момичето е доста по-младо от него. Буков се залюбва с 19-годишната мацка Дария от Пловдив. В края на годината той ще навърши 32.

Избраницата му е милионерска наследница. Таткото на новото гадже е известен бизнесмен. Той строи сгради и притежава няколко хотела у нас. 

В последните години Буков смени много жени. Последната му публична връзка бе с девойка на име Яна. Двойката се раздели малко преди началото на пролетта, пише България  Днес.

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.