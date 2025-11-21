Фолк интриги: Симона Загорова открадна визията на Мис България

Пълен копи-пейст на Мис България Венцислава Тафкова направи фолк певица Симона Загорова, видя Intrigi.

Щерката на Глория реши да „открадне“ сценичната визия на своята колежка, като се накипри със същото екстравагантно боди, с което Тафкова позира в дебютното си парче „Совалката“.

Песента излезе преди година и бе придружена от масивна рекламна фотосесия със запомнящия се тоалет.

Тези дни забелязахме, че Симона е използвала същия стайлинг, който явно толкова много й харесва, че чак го изтипоса на профилната си снимка в социалните мрежи.

Сребристото бляскаво боди не е единственото дублиране в случая. Прическата на Загорова също убийствено напомня тази на Венцислава от клипа.

Очевидно е, че приликата е търсена умишлено, но няма да викаме модната полиция – все пак подобно копиране е често срещано във фолк средите. Докато преди бе модерно чалга дивите да си крадат мъжете, днес явно приоритет е кражбата на тоалети.