Фолкът по пижами! Галена, Анелия и Тафкова поведоха странния тренд (СНИМКИ)

„Гот е по пижама, гот е, грешка няма!“

Това си пеят фолк певиците Анелия, Венцислава Тафкова и Галена, докато се разхождат из градските улици, в ресторанта или на участие пред многобройна публика, облечени в... пижами.

Не, това не е шега, а най-новата истерия в родния шоубизнес. Все повече певици и популярни красавици започнаха да се появяват с така наречените пижамени сетове – сатенени, копринени, с кантове, лога, точки и десени, които уж минават за модерни, но за по-консервативното око си изглеждат точно като пеньоарчета.

Първа тежката дума по темата каза Галена. Фолк дивата се снима в черен пижамен сет Chanel, при това не къде да е, а в луксозен автомобил и с поза, която трябва да убеди всички, че това не е пижама, а висша мода. Е, щом пише Chanel, явно спор няма.

Колежката й Анелия също се включи в тенденцията, и то като се появи в елитен ресторант с кафяв пижамен сет. Това веднага й донесе шеговити коментари дали е излязла на вечеря, или просто е забравила да се преоблече след следобедна дрямка.

Към пижамената мания се присъедини и Венцислава Тафкова, докато си припява новото си парче „Малък си за мен“. Мис България 2020, която вече прави сериозни крачки във фолка, се щракна от Гърция в черен сет тип пижама. Разликата е, че при нея „домашната“ визия беше подплатена с Chanel чанта и Cartier очила. Защото, ако ще излизаш по пижама, поне да е с аксесоари за няколко хиляди евро. Явно с пижамата се качва и на „Совалката“ от едноименния си хит...

Джия пък вкара пижамения тренд направо в телевизионен ефир. Певицата цъфна в предаване с бял сет на точки и дантелени детайли, който съвсем спокойно можеше да мине и за луксозно облекло за спалнята. Но явно това вече е модата – колкото повече прилича на нощница, толкова по-актуално е.

Биляниш също не остана назад. Тя се показа в кафява пижамка в характерния за Louis Vuitton принт, който очевидно трябва да крещи „скъпо е“. Кройката му обаче тихо шепне „Лека нощ“.

Така пижамата официално напусна спалнята и се настани в ресторанти, телевизионни студиа, фотосесии, луксозни курорти и лимузини. Явно това лято дрескодът във фолка е ясен: обличаш пижамата, добавяш скъпа чанта, слагаш очила и ако не ти дреме на шапката, си готов за дрямка навсякъде...