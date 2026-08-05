Край на приказката! Брадърите Стефан и Сияна се разделиха с гръм и трясък

Риалити героите Сияна Славова и Стефан Стоянов, част от последния сезон на Big Brother, се разделиха.

Това разкриха близки до бившата вече двойка пред „Телеграф“. Наша проверка установи, че двамата вече не се следват в социалните мрежи и са изтрили всичките си общи снимки и клипове, с които радваха своите фенове.

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Почитателите на Сияна и Стефан са разочаровани от раздялата, тъй като двамата се превърнаха в една от любимите двойки със забавното съдържание, което споделяха в мрежата ежедневно. Към момента Стефан е с приятели на морето, където снимат клипове, а в тяхната компания е и певицата Диона. Сияна пък също прекарва времето си по женски с друга риалити звезда – Симона Манолова от предаването Hell’s Kitchen.

Любов

Любовната искра между мачото и красавицата пламна в Къщата на Големия брат. В началото на годината Сияна се обясни в любов на Стефан и написа в Инстаграм: „Господ ми изпрати теб – най-голямата ми любов. След всички неволи, които преживях, ти ме събра отново. Ти ми даде любов, която е най-ценното нещо, което някога съм получавала. Благодаря на Господ и на теб, че те има“.

Това не е първа раздяла за брадърите, които много се ревнуваха един друг. Феновете се надяват скоро двамата отново да бъдат заедно.