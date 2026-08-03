Футболист на "Локо" (Пд) забива чалгаджийка (Видео го издаде)

Една от най-обещаващите млади надежди на българския футбол - нападателят на „Локомотив“ (Пловдив) и национал на България до 19 години Севи Идриз, е пленил сърцето на красивата певица Ивайла от музикалната компания на Галин. За романса им първи научава екипът на „България Днес“.

Макар досега да

пазеха връзката си далеч

от любопитните погледи, чаровницата сама издаде романса. В свое видео в ТикТок гласовитата пловдивчанка публикува кадър, на който ръката на младия футболист нежно гали лицето й, а надписът гласи: „Когато ти кажат, че футболистите не били мили и грижовни...“. Видеото отприщва вълна от коментари, а феновете без колебание разпознават Севи.

Чувствата на Идриз и Ивето са взаимни. Даровитият спортист непрестанно харесва и споделя публикациите на Ивайла, а тя редовно подкрепя успехите му на терена. Макар двамата все още да не са публикували обща снимка, те са заедно вече около два месеца и са много щастливи.

Едва 18-годишен, Севи Идриз вече е сред най-перспективните млади футболисти у нас. Роденият в Асеновград талант е юноша на „Локомотив“ (Пловдив), преминава за кратко през ЦСКА 1948, а след това отново се завръща на „Лаута“. В началото на 2026 г. подписва първия си професионален договор с „черно-белите“, а добрите му изяви му носят и повиквателна за националния отбор на България до 19 години. В началото на годината се заговори, че към Идриз интерес имат европейски клубове като „Милан“, „Бетис“ и „Гент“, а през юни се появи информация, че и „Левски“ следи отблизо развитието на асеновградчанина и обмисля да се включи в битката за подписа му. До трансфер на „Герена“ обаче така и не се стигна, а младият талант продължи да носи екипа на „Локомотив“ (Пловдив).

За Ивайла тази любов идва

след тежко разочарование

До пролетта певицата имаше връзка с друг младеж и редовно публикуваше провокативни снимки с него в социалните мрежи. На кадър от края на февруари певицата Ивайла позира по прашки в снега, а екслюбимият й я бе хванал за дупето. Към днешна дата еротичната снимка вече е изтрита, а връзката им е останала в миналото.

През април в интервю Ивайла признава, че е преживяла изневяра, която силно я е наранила. Не разкрива дали става дума именно за последния й приятел, но откровено споделя, че личните любовни драми често се превръщат във вдъхновение за музиката. Такъв е и случаят с хита „Хотел“, който записва заедно с Галин в края на миналата година. Песента е вдъхновена от истинската история за изневяра, която Ивайла преживява, и разказва за болката на жена, която хваща любимия си с друга в хотел.