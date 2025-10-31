Гъмзата грее ракия, по древна система на магнит (ВИДЕО)

Йордан Йончев-Гъмзата грее ракия със захар по древна система, но на индукционен котлон.

„Така съчетавам традицията със съвременните технологии“ - рече тромпетистът пред „Телеграф“. Греенето се прави в чугунено джезве за отличен вкус. А котлонът действа на принципа на магнитната индукция.

Гъмзата поясни за приемствеността, която се предава от поколение на поколение: „Това е нещо, което съм научил от баща си, което пък той е научил от баща си и така се предава в семейството. Предполагам, че всички българи, почитатели на традицията, я знаят тази технология“. След това звездата на духовата музика уточни своя начин: „Загрявам щипка захар в джезве. Като започне да се разтапя, наливам желаното от мен количество ракия, преварявам я един, два пъти“.

Йордан Йончев добави още, че приятели му казали как всъщност не правел съвсем точно греяна-та ракия, защото тя следвало да бъде друг вид. „Ако трябва да съм точен, това се прави с джиброва ракия, а аз използвах сливова“, обясни Гъмзата.

„Да си призная, не съм редовен в това, сега имах такъв порив, рядко го правя“, допълва той. И добавя с усмивка: „Време е за противогрипните ваксини“. След това уточнява: „По-често си грея вино с черен пипер. Технологията е същата, но без захар“. В социалните мрежи Йордан Йончев пусна и клип как си грее ракия в джезве на индукционен котлон. Дават му различни съвети - за повече захар, за добавяне на черен пипер, на резени портокали и т.н. Но най-важното е, че по стара българска традиция му пожелават: Наздраве!