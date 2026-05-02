Глория Петкова пие бира с Батман с Лондон (Снимки)

Истинска холивудска вихрушка се завъртя около Глория Петкова.

Нашата красавица се озова в Лондон, където на бляскаво рекламно събитие се срещна със самия Робърт Патинсън – актьорът, покорил милиони сърца като мистериозния Едуард от „Здрач“, а по-късно превъплътил се в емблематичния Батман. Двамата не пропуснаха да запечатат срещата си със снимка, на която позират усмихнати и прегърнати.

След официалната част Глория и Патинсън разменили няколко думи, а след това се отдали на напълно непринуден момент далеч от прожекторите, наслаждавайки се на студена, освежаваща бира.

Тази среща обаче съвсем не е единствената връзка на Петкова със световния шоубизнес напоследък. Само дни след запознанството си с Патинсън чаровната половинка на Дани Петканов разкри, че участва в холивудска продукция – макар и зад кадър.

Моделката е част от българския дублаж на анимационния филм „Овце детективи“, в който главната роля е поверена на Хю Джакман – любимец на публиката с ролята си на Върколака от „Екс Мен“, както и с редица впечатляващи музикални и драматични превъплъщения. Българката ще вдъхне живот на пощальонката – малък, но запомнящ се персонаж в забавната мистериозна история.

Самата Глория не скри вълнението си:

„От 8 май по кината – нямам търпение да заведа дъщеря ми и да го гледаме заедно“, сподели красавицата.

Лентата, режисирана от Кайл Балда по сценарий на Крейг Мазин и вдъхновена от романа на Леони Суан, предлага нестандартен и интригуващ сюжет. Историята ни среща с овчаря Джордж, който всяка вечер чете детективски романи на своите овце, убеден, че те не разбират нищо. Когато обаче мистериозно загива, именно те поемат ролята на детективи и започват собствено разследване, разплитайки неочаквани тайни.

В звездния актьорски състав личат още имена като Ема Томпсън, Никълъс Браун, Никълъс Галицин и Моли Гордън, което превръща проекта в едно от най-очакваните заглавия тази пролет.

С устрема и увереността, които показва напоследък, нищо чудно скоро Глория Петкова да се нареди сред големите имена – и този път не зад кадър, а рамо до рамо с тях.