Годеницата на Емрах под лупа! Фамилия Стораро я следи изкъсо

Бащицата на фамилията Стораро – Тони, изведе семейството си на обяд в столичен мол, видя репортер на „България Днес“.

В добро настроение с маркови чепици, фланелки и къси гащи фолкизпълнителят изчака чинно от жълтия му огромен автомобил да излезе жена му – Валя, синът му Фики – с шапка и камуфлажни дрехи, съпругата му Гюлджан и новото попълнение в семейството – годеницата на Емрах – Айлян.

Докато малкият му син е на участия в страната, момичето от миналата година живее с родителите на Емрах. 23-годишният певец и половинката му се сгодиха в края на лятото миналата година на пищно тържество, което впечатли с разточителство и лукс, а и заможни гости, които с пристигането си сформираха автопарк.

Годежът прикова вниманието, защото бе изненада за феновете на Емрах, който е доста палав. Никой не очакваше, че той ще се задоми толкова млад, предвид бурното му поведение, а и немалкото скандални изцепки като последната, в която бе сниман да минава по пешеходна зона в Созопол с автомобила си.

„Сега, като го оженим, ще се кротне“, смееше се татко Тони Стораро, но дали ще е така, тепърва ще разберем.

Самият Емрах твърди, че се чувства спокоен и уверен като сгоден човек и не обръща внимание на фенките, които постоянно го налазват на участия.

Иначе малкият син на Тони Стораро дълго време тренира бокс, но не успя да сбъдне мечтата си и да излезе на професионалния ринг. Затова мечтае да има син, който да стане боксьор.

„Но това е още рано, тепърва ще има и голяма сватба, не само годеж, има време и за това“, категоричен е изпълнителят.

Семейство Стораро е много задружно и винаги посещава обществени събития заедно. Най обичат да ходят на кино в моловете или да пазаруват дрешки.

„Така отдъхваме, защото през седмицата все нещо има да се прави“, казва Фики, който и тренира всеки ден, за да е във форма за феновете.