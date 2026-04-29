Година след раздялата: Разводът на Гущерови качен на трупчета

Разводът на плеймейтката Светлана Василева и бизнесмена Християн Гущеров е в застой, показа проверка на в. „Телеграф“.

Цяла година след като блондинката от Попово подаде молба за разтрогване на брака си със сина на бившия депутат Добромир Гущеров, тя все още по документи се води омъжена за него.

В един от епизодите на миналогодишния сезон на „Хелс Китчън“, където тя бе част от звездния отбор, Светлана помоли шеф Виктор Ангелов да не я нарича повече Гущерова.

„Свободна съм вече. Просто така се случиха нещата“, обясни моделката и разказа на колегите си как е открила гола снимка на фолкпевицата Мария – бивша съпруга на Християн Гущеров. Според нея фотото е направено на дивана в дома, в който тя и бизнесменът са живели, докато тя е била бременна с второто им дете.

Българите се развеждат почти два пъти по-често от съседите румънци – у нас около 40% от браковете се разпадат, докато при северните ни съседи този дял е едва 21%, показват данни на Евростат от 2024 г. Това означава, че два от всеки пет брака в България завършват с развод.

Подобни нива се наблюдават при молдовци и словаци (по 40%), поляци (38%), британци (41%), както и австрийци и швейцарци (по 42%). Най-високи са стойностите в Португалия (79%), Русия (73%), Испания (64%) и Украйна (60%). В Швеция (54%) и Франция (55%) разводите са на нива, сходни с тези в Куба (55%). В САЩ делът е около 45%.