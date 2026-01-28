Голямата любов на певицата Личо Стоунса: Срам ме е, че жертвах любовта с Лили

Исках да сбъдна мечтата си да изляза извън България, разказва голямата любов на примата на родната естрада

"Срам ме е, че жертвах любовта си с Лили Иванова, за да сбъдна мечтата си да съм свободен и да изляза извън България."

Това казва ексклузивно за "България Днес" миналата година талантливият музикант Илия Караянев - Личо Стоунса, с когото разговаряхме по повод книгата на Георги Тошев "Лили". За съжаление това бе последното интервю с големия музикант и голяма любов на примата на родната естрада Лили Иванова.

Вчера на 76-годишна възраст Илия Караянев напусна този свят. Познат на публиката като Личо Стоунса, той ще бъде погребан в родния Пловдив в четвъртък.

"Историята, която разказвам, не я знае дори самата Лили, но е хубаво да научи истината, защото тя остана неизказана", сподели ни китаристът и започна разказа си:

"Ние сме гаджета, отношенията със съпруга й Янчо Таков не вървят. Лили иска развод, но не е лесно да се разведеш със сина на другар от ЦК. А ние понякога и двамата избухвахме, но никога не сме минавали границата. Един ден ме викат другарите от ДС. Предлагат ми сделка - да се разделя с Лили, а те ще ми помогнат да замина на Запад. Опитах да обясня, че изпитвам чувства към нея, а те категорични - това е последният ти шанс, ако искаш безболезнено да напуснеш страната. Аз още не загрявам, че певицата не е разведена и това, че ходи напред-назад с мен, дразни родителите на Янчо Таков", споделя Личо и допълва: "Ето как стана. Певицата имаше концерт с групата ни в гр. Сандански. В града се появиха същите другари, които ми поставиха ултиматум преди това. "Тази вечер правиш скандала и се разделяте. Завинаги! Без повече обяснения", категорични са от ДС.

Свършва концертът. Лили и Личо имат собствени стаи в хотела, независимо че делят едно легло. Лили влиза в стаята на китариста. Личо си сипва водка за кураж. Вратата на балкона е отворена и той зърва в парка на хотела другарите от ДС. Наблюдават. Стоунса твърди, че не си спомня точно какво му казва Лили, но той избухва. Крещи и събаря един стол. Поглежда през балкона - другарите пак са там. Чакат. Тогава той започва да чупи наред мебелите в стаята. Лили е уплашена. Никога не го е виждала такъв. Зарязва си багажа и бяга. Повикана е милиция. Личо е отведен с белезници. Певицата и китаристът повече никога няма да се видят. Така приключва една от най-големите любовни истории в българската естрада.

"Разбира се, че съжалявам. Задачата беше да отвратя Лили от себе си и тя да ме зареже. Успях. Отведоха ме, но това беше сделка. Не са ме съдили. Вече можех да напусна България под една или друга форма. Бях изпълнил поръчението на ДС. Срам ме е, че жертвах любовта си, за да сбъдна мечтата си да съм свободен", сподели тъжно Личо.

Музикантът обясни и още, че никога не е докосвал с пръст жена, камо ли Лили. "Легенди се разправят как сме се били и други глупости. Не е истина. Изпочупих мебелите, но не съм докосвал Лили. След време се опитах да й обясня какво точно се бе случило в онази нощ. Отидох до жилището й, звъннах, но тя ме отряза. Не пожела дори да разговаряме. Заплаши ме, че ако не си тръгна веднага, портиерът ще повика полиция. Така приключи нашата история", обясни още Личо.

ДС спазват уговорката с китариста - Личо се отървава след зулума в хотелската стая с акт за дребно хулиганство, но губи голямата си любов. Лили Иванова пък от своя страна никога не говори за отношенията си с Илия Караянев.

Малко след раздялата с певицата Стоунса се маха от България. Първоначално заминава с Марги Хранова за два месеца в Швеция. След това със Стефан и Богдана Карадочева. Втория път решава да емигрира. Започва работа с групата "Фешън". Свири на огромен ферибот пред хиляди души. В Швеция остава десет години. Една от причините да напусне родината е драматичната раздяла с Лили Иванова. "Не знам дали ме е обичала заради това, че съм бил добър музикант, или бях много симпатичен. А може би и защото бях добър в леглото. Знам ли. Това беше преди много, много години. Факт е, че Лили е велика жена и моя голяма любов", сподели китаристът.

Малко след него Иванова започва да работи с оркестъра на Асен Гаргов.

"Лили е 39-и набор, виждал съм й паспорта. И не я защитавам, но годините изобщо не й личат. Медиите прекаляват с възрастта й. Изкарват, че е родена през 1936 г., но не е вярно", допълни Личо.

За Илия Караянев певицата е голямата любов, след нея той никога не се жени, няма и деца. "Когато работех, срещах много момичета и съм се влюбвал. Но само с Лили съм изпитвал истинска любов. Едва ли има втора певица, която да е такъв професионалист като нея. Просто е докосната от Господ. Нито веднъж не изпя фалшив тон", казва още Личо Стоунса.

Той развенчава и друг мит за певицата - че е стисната. "Няма такова нещо. Отговаряла е на много писма и е плащала отопление на възрастни хора и всякакви други молби. Нееднократно се е случвало", казва Илия.

Личо Стоунса е легенда на едно поколение музиканти, запленени по рока в България. 15-годишен, той създава първата си група, с която свири в Пловдив. В различни периоди е част от оркестър "София", групата на Иван Пеев, съставите на Емил Димитров, Борис Гуджунов, Маргарита Хранова. По-късно емигрира в Швеция, за да се завърне в родината след промените.

Теглих една майна на пенсията

"Какво ще се занимавам с българска пенсия, за десет и малко години работа шведите ми дадоха 1200 евро пенсия, а като ме извикаха в НОИ, се оказа, че ще взимам мижавите 500 лева. Теглих им една майна и треснах вратата", със смях разказа ситуацията с пенсионирането си Личо Стоунса преди година и половина.