Грехота е да се бута: Васил Гюров и Милена искат незаконния град за деца и възрастни в нужда https://hotarena.net/laifstail/grehota-e-da-se-buta-vasil-gyurov-i-milena-iskat-nezakonniya-grad-za-deca-i-vazrastni-v-nuzhda HotArena.net

„Незаконният град до Варна не трябва да се бута, а да се използва за нещо смислено – социални домове например.

Моето мнение е близко до вижданията на всеки нормален човек, като виждаме какви неща се случват, какви строежи се осъществяват в България. И същевременно, паралелно с това, виждаме в какви условия живеят у нас най-слабите. Като казвам „най-слабите“, имам предвид децата, които живеят без родителска грижа, и възрастните хора. А развитието на едно общество си личи точно по отношението му към тези хора“.

Това каза пред „България Днес“ Васил Гюров, фронтмен на култовата банда от времето на перестройката – „Ревю“.

Музикантът добави, че е слушал дебата в парламента за съдбата на комплекса в Баба Алино.

„Тук наистина става въпрос за огромно строителство. Това са много сгради и досега, ако е имало такива разрушавания, те са били на отделни обекти – малки постройки, огради... Това си мислех и си го представях.

И наистина е грехота, при положение че има такава липса в тези сфери – най-вече социалната, за домове за децата без родители и за по-възрастните хора, това да се бута“, посочи още някогашният близък съратник на певицата Милена Славова.

Васил Гюров включи пред „България Днес“ в предложението си част от сградите на територията на Баба Алино да се превърнат и в общински жилища за социално слаби семейства и граждани от всички възрасти.

„Щом става въпрос за толкова много сгради, е необходимо да бъде взето решение те да се узаконят в полза на държавата. Свидетели сме на какви ли не други места, на какви ли не други строежи, които са узаконени. За съжаление в нашата държава все още има много примери за сиви пари, за мръсни пари, които трябва да се изперат, и те се перат най-успешно чрез строителство. Затова виждаме две крайности – на много луксозни и празни сгради и на много занемарени обществени, в които са настанени хора в уязвимо положение“, подчерта още фронтменът на „Ревю“.

Култовият музикант довери, че той е помагал и със свои лични средства на нуждаещи се млади хора. „Голяма част от времето и силите ми отиват за това“, разкри той. Гюров за пръв път призна публично, че е спасил от удавяне не само баща и син – случай, нашумял преди време в медиите, а и още „десетки хора“.

Идеята на Гюров бе горещо подкрепена от колежката му Милена.

„Така е редно да се направи! Да се конфискуват сградите в полза на държавата. Да се разпределят за бедстващи пенсионери и деца в нужда, другото да се разпродаде на пазарни цени и парите да отидат в общината, за да покрият финансовите дупки. Нормалните държави това правят, но никога не допускат да се стигне до построяването на нов нередовен град... или гето! И да се накажат всички виновни за това, разбира се! За назидание и възпитание на следващите!“, призова вечната рок бунтарка.