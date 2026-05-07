Гриша Ганчев стана каубой! Борците му идват на крака в рачото

Гриша Ганчев се превърна в истински каубой! След оттеглянето си от футболния ЦСКА бизнесменът от времето на прехода заживя спокоен селски живот в ранчото си в село Микре. Там Гриша Ганчев се грижи за любимите си животни – коне, кучета, котки и прословутото магаре Бочето.

Като истински каубой Гриша Ганчев язди и управлява огромното си ранчо с твърда ръка и много любов. На село той посреща и гостите си, а в София се появява все по-рядко. Наскоро при него гостува руският треньор на националния отбор по борба Сослан Фарниев, срещу когото се надигна недоволство от страна на новото ръководство на федерацията, начело с Станка Златева.

Руснакът позира заедно с усмихнатия Гриша Ганчев, който бе нахлупил типична каубойска шапка – досущ като главния герой от хитовия сериал Йелоустоун, изигран от Кевин Костнър. Оказва се, че Гриша Ганчев подписва договорите си именно в ранчото.

„Човекът, благодарение на когото борбата в България живее и ще продължи да живее. Аз и спортистите сме ви много благодарни, господин Гриша Ганчев, за всички условия, вниманието и разбирането“, написа Сослан Фарниев след посещението си. „Обсъдихме редица въпроси относно продължаването на работата и удължихме договора с пет години. Така че тези, които искаха да си тръгна, плачат, а тези, които искаха да остана, се радват.“

Самият Гриша Ганчев признава, че животът в големия град не му понася и предпочита спокойствието на село.

„Никъде не се крия. В моята ферма постоянно идват хора. Идват моменти в живота, когато човек не може да издържа на големи напрежения. В София е трафик, мръсотия – това никога няма да се оправи“, казва Гриша Ганчев в подкаста „Код Спорт“.

В момента той се наслаждава на живота в компанията на най-добрите си приятели – кучето Пухчо и котарака Пинко.

„Аз нямам приятели, имам познати. Най-добрият ми приятел е кучето ми Пухчо“, казва героят на прехода.

Гриша Ганчев се гордее и с магарето си Бочето, което преди няколко години придоби популярност покрай скандал със собственика на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Тогава Гриша Ганчев заплашваше конкурента си именно с Бочето в нецензурни SMS съобщения. По-късно той призна, че е автор на съобщенията, а Бочето му е подарък от Валентин Йорданов. Наскоро бизнесменът отново похвали магарето и разказа за ежедневието му.

„Като борец е – свободняк. Бочето постоянно иска да се съвкупява с такива елементи, които дразнят. Вече има две деца, много красиво магаре е. Бочето работи, има програма. В 6 часа сутринта надава рев из цялата конюшня и буди всичко“, разказва Гриша Ганчев.