Алекс Раева печели "Капките"

Иво Димчев бе спряган за победител в началото на шоуто

По-малко от две седмици преди големия финал на Сезона - Слънце на "Като две капки вода" на 18 май в "Арена 8888" страстите около шоуто вече кипят. Анализ на два изкуствени интелекта, зрителски коментари във форуми и социални мрежи, показват любопитен обрат - макар Иво Димчев да остава най-обсъжданият участник, все повече зрители започват да вярват, че Алекс Раева ще грабне победата.

След последния лайв класирането изглежда така: Алекс Раева - 553 точки, Емилия - 553, Борис - 513, Дънди - 511, Иво Димчев - 504, следвани от Симона, Бабинова, Виктор и Пламена.

Точно тук идва големият парадокс на сезона - Емилия и Алекс са с равен резултат, но почти никой онлайн не сочи иконата на попфолка като сигурен победител. Според форумите причината е, че макар да прави силен сезон, при Еми липсва онзи "легендарен момент" - сполучлива имитация на много известен и обичан изпълнител. Доста от зрителите смятат, че високото класиране на ангелогласната певица идва основно от вота на огромната й фен база.

Съвсем различна е ситуацията при Иво Димчев. Макар да е едва пети, той остава най-коментираният участник в шоуто. Образите му на Емил Димитров и Едит Пиаф оставиха безмълвни зрителите, журито и останалите участници, а верни почитатели на предаването, които го следят вече 14 сезона, твърдят че такова чудо като колоритния пърформър Иво в "Капките" не е имало.

Иво Димчев прави фурор, кадри: Нова тв

Певецът на хита "Баница" е и големият фаворит на журиращия в шоуто за имитации Веселин Маринов. Още през март изпълнителят заяви пред "България Днес":

"Не искам да се заричам, но смятам, че Иво Димчев ще спечели! Просто е много трудолюбив човек".

Въпреки това двата анализа на изкуствения интелект стигат до различен извод - според тях Алекс Раева постепенно се превръща в най-вероятния победител. Причината е, че тя е най-постоянният участник през сезона и почти няма слаб лайв. Особено силно впечатление прави мнение фъф форум, в което зрител признава, че първоначално е бил убеден в победата на Иво Димчев, но вече е променил мнението си:

"Няма участник, който да е удивителен всеки път, изключвам Иво Димчев като Емил Димитров. Първоначално бях сигурна, че Иво ще е победител. Вече не съм, затова съм склонна да заложа на Алекс Раева. Време е жена да спечели формата". Последната дама победител е Михаела Маринова, която грабна лекия автомобил на финала през 2017г. В момента Мишето е вокален педагог в предаването на мястото на Етиен Леви.

Фенката допълва и че според нея Алекс има шанс да затвори символично старата история със Слави Трифонов и думите му към нея в началото на кариерата й:

"Защо да не спечели формата Раева, за да види Слави "кон боб яде ли".