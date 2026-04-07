Гришо вози Ейса с Ламбо за 650 хил. евро в Монте Карло

Българският тенисист Григор Димитров блести с класата на истинска звезда в Монте Карло и се придвижва по улиците на княжеството с луксозен спортен автомобил за 650 000 евро. Българинът е заснет от свой почитател и публикуваното видео бързо обикаля света.

В Монако Гришо се радва на компанията на своята приятелка Ейса Гонсалес, която при всяка възможност го подкрепя от трибуните. Димитров ще участва в турнира на клей, като първата му среща е днес срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери. Надпреварата се провежда от 5 до 12 април и е с награден фонд 6 309 095 евро, пише "България Днес".

С успешната си кариера на корта Гришо може да си позволи без проблем скъпия автомобил, с който вози Ейса в Монте Карло.

„Ламборгини" като това, което шофира Димитров, струва около 650 000 евро. Ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунди, максималната скорост е 350 км/ч.

Григор е любител и на скъпи класически автомобили от марката „Алфа Ромео“, а преди години беше заснет и с „Порше“.

И докато извън корта всичко около Гришо изглежда цветя и рози, то позицията му в ранглистата е сериозно разклатена.

Димитров има нужда от три победи и достигане до нов четвъртфинал в Монте Карло, за да запази позицията си в Топ 100 на световната ранглиста.