Гунди без фланелка: Павел Иванов показа тяло-мечта и взриви мрежата (ГОРЕЩИ СНИМКИ)

Актьорът Павел Иванов, който изигра ролята на Гунди на голям екран, си показа плочките за радост на всички свои фенки.

От доста време екранният Георги Аспарухов показва свои тренировки във фитнеса и навън, като вече започна да дава и насоки как правилно да се изпълняват упражненията.

„Тази година козунаците само ги помирисвам…“, написа шеговито Павката в личния си профил в Инстаграм и сподели два кадъра, на които ясно си личи добрата форма, в която се намира, пише "Телеграф". На едната снимка Иванов си е вдигнал тренировъчния потник и е показал ясно изразените си шест плочки на корема. Разбира се, снимката събра хиляди харесвания и коментари, като единият от тях е на режисьора на „Гунди – легенда за любовта“ Димитър Димитров, който пише: „Каквото не изядеш, давай насам“. В отговор на този коментар Павката пише – „То нищо не се и пазарува – сиромашки хладилник“.

Павел Иванов често споделя видеа и снимки от стрийт фитнеси, като в тренировките се включва и неговият син. Преди известно време пък сподели и как прави тренировка – стъпка по стъпка, в домашни условия. „Ташаци“ – така наричам тази тренировка. Познайте защо. Общото ѝ времетраене е около 80 минути. Примерно 35 минути гръб. Да речем 20 минути бицепс. Горе-долу 25 мин. совалки.