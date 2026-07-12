Християн ме докара дотам, че да си помисля за самоубийство Заради издирвания ми бивш мъж всяка седмица ме викат в МВР https://hotarena.net/laifstail/hristiyan-me-dokara-dotam-che-da-si-pomislya-za-samoubiystvo HotArena.net

С топ модела и риалити звезда Светлана Гущерова сме си говорили неведнъж за мъчителния й развод с мъжа й Християн (син на мастития бизнесмен и депутат от БСП Добромир Гущеров), но темата все още не е изчерпана и има какво да се добави по нея.

Разореният съпруг е в неизвестност за издирващите го органи на МВР, но от време на време се появява в онлайн пространството й сипе тежки обвинения към някогашната си половинка – като това, че му била изневерявала по време на брака им и че прелюбодействала дори пред рожбите им. Откакто е напуснал семейното гнездо, той не плаща издръжка за децата си и добре че майка им е оправно момиче, та Валентина, Крис, Ани и Доби да не бедстват.

Как се оправя с житейските предизвикателства многодетната Мис Плеймейт 2008 и тормозят ли я лихвари заради дълговете на бившия й? Имала ли е моменти на отчаяние и готова ли е да срещне нова любов? Това са само част от въпросите, чиито отговори "Уикенд" научи от първа ръка.

- Светлана, Християн сподели, че сте му изневерявала по време на брака ви и дори сте правила това пред децата ви. Каква е истината?

- Крадецът вика: „Дръжте крадеца!” (смее се). По принцип не ме интересува какво говори и коментира той. Моят съвет към него е, преди да дава интервюта, първо да се покаже, защото от полицията го издирват и не могат да го намерят. Викат ме в районното управление на МВР заради него, защото не успяват да го открият. Според мен се крие при майка си. Явно вече е в пълна безизходица и търси моето внимание или пък нечие съжаление. Този човек мен не ме вълнува и не е фактор в живота ми. Нищо не ни свързва освен фамилията, която продължавам да нося и до днес, защото не могат да го намерят, та да ми даде развод. Имам четири деца, за които да се грижа, и изобщо не ми е до Християн. За мен важното е аз и рожбите ми да се развиваме и майка ми да е жива и здрава.

- Защо се крие Християн?

- Търсят го заради много неща. Хора, които той е измамил, са подали жалби срещу него. Почти всяка седмица съм в СДВР или МВР заради Християн – викат ме като свидетел да разказвам какво знам. Все обяснявам, че е при майка си – там да го търсят.

- Кредиторите му да не започнат да си търсят парите от вас...

- Те знаят много добре на кого са дали парите. Но да, и аз имах неприятности по този повод. Попаднах на Васко Тошев, който ми взе дори и дрехите.

- Мъжът ви твърди, че не ви дава развод, защото искате голяма издръжка...

- Съдът определя колко да е издръжката. Отново ще кажа, че не желая парите за мен. Искам просто да си разделим разходите за децата. Чудя се защо Християн занимава хората с нашите проблеми. Да, в началото аз започнах, но действах импулсивно, защото бях провокирана, наранена. Сега оценявам това като своя грешка. Редно е да седнем и да се разберем двамата или чрез адвокати, вместо да занимаваме обществото с нашите глупости. Станахме като в турски сериал.

- Християн вижда ли се с децата? Поне чат-пат не дава ли пари за тях?

- Не е виждал най-малките Валентина и Крис, откакто се е изнесъл. От 2 години се е интересувал от тях, нито е давал някакви пари. Ако той беше изявил желание да види децата си, нямаше да му откажа. Можеше спокойно да се разберем като големи и цивилизовани хора, но той няма желание. За 2 години не е подарил и една близалка. Не искам да ми дава пари на ръка на мен, но нека поне да купи дрехи, обувки, колело или нещо друго на децата.

- Той възнамерявал да накара майка си да иска попечителство над децата...

- (Смее се.) Кой разумен човек ще й даде попечителство, при условие че аз, майката, съм жива и здрава и мога да се грижа за децата си. Валентина и Крис дори не познават Ани, те са виждали баба си само един единствен път. Християн дори не се осъзнава какви глупости дрънка. Смешен е направо, излага се.

- Какво работите напоследък?

- Основно съм ангажирана с пижамения бизнес, който рестартирах с приятелката ми. Правим много нови модели и се развиваме добре. Постоянно тичам от единия шивач до другия, търся конци и платове, снимам пижамите и т.н. От два-три месеца се занимавам и един с мой нов продукт, който се надявам скоро да пусна на пазара. На този етап обаче е още рано да го обявявам.

- Християн твърди, че е съдружник във фирмата за пижами. Така ли е?

- Това не отговаря на истината. Всички фирми са запорирани заради него и аз имам нова компания, в която той не фигурира. Няма как да е съдружник.

- Затоплиха ли се отношенията ви с бореца Кирил Терзиев, с когото преди време стигнахте до физически сблъсък? Ако да, ще работите ли заедно?

- С Кирил сме в добри отношения, но няма как да работим заедно, защото сме в коренно различни сфери. Конфликтът ни преди време тръгна заради Християн.

- Когато останахте сама с четири деца и без пари, обзе ли ви отчаяние?

- Да, мислила съм дори и за самоубийство. Беше ми е много трудно в онзи момент. Слава богу, винаги успявам да изляза по-силна и от най-тежките ситуации. Стягам се, изправям се и продължавам да се боря. Сега пак съм стъпила на краката си, а заслуга имат и моите приятели, които ми дадоха кураж.

- Децата ви как са?

- Най-голямата Ани тази година ще бъде в първи клас и ще учи в китайско училище. Тя дори няма търпение да дойде 15 септември. Второто ми дете – Доби, ще бъде в предучилищна група – пак в китайското училище. Валентина и Криси си ходят на градина и са много щастливи. Ани ходи на тенис, на футбол и шах. През зимата гледам децата ми да са на ски, а през лятото - на море.

- Питат ли за баща си?

- Не. По-големите Ани и Доби го виждат, когато ходят при майка му, но от известно време не искат да посещават баба си заради Християн - не им обръщал никакво внимание. Валентина и Крис нямат спомен за баща си. Те бяха малки, когато двамата се разделихме, и оттогава не са виждали татко си.

- Къде ще почивате това лято?

- От 6 юли сме в Гърция за 18 дни. С нас са и мои приятелки с децата и майките си. Надявам се на едно хубаво лято за всички нас, за цялата ни компания.

- Само майка ви ли ви помага за децата?

- Винаги съм разчитала основно на майка ми. Така се случи, че тя влезе за десетина дни в болница - имаше проблем с белия дроб. Намерих тогава една много мила и слънчева жена, която да ми помага при нужда.

- Майка ви беше изтеглила кредит заради Християн. Той погаси ли го?

- Той да го погаси? Не, разбира се. Християн не дава нищо на децата си, та ще погаси кредита на майка ми. Всеки месец си удържат от пенсията й.

- Ходите ли си често в родното Търговище?

- Последно ходихме в Търговище за погребението на баща ми и след това за 40-те дни от кончината. Плануваме да отидем отново за 6-те месеца.

- Къде живеете и каква кола карате?

- Колата, която карам, не е моя. Дай боже, да имам и собствена. Живеем си в София, но в Правец също поддържаме къща - посещаваме я през уикендите.

- В колко часа започва денят ви и как преминава?

- Сутрин ставам рано, правя закуска за децата и ги приготвям за градина. След като ги оставя, си взимам едно фрапе и отивам във фитнеса. След тренировката се занимавам с пижамите и другия бизнес, за който споменах. Следобед прибирам рожбите си вкъщи или ги водя да спортуват.

- Всеки ден ли тренирате?

- От февруари се запалих по фитнеса. Тренировките много ме успокояват. Инструкторът ми Съни е уникален. С него се запознахме по работа, но се сближихме и станахме приятели. От понеделник до петък тренирам, като два пъти седмично имам и бокс. Когато знам, че през деня няма да разполагам с време да отскоча до фитнеса, ставам по-рано и правя упражнения вкъщи.

- Постигнахте ли мечтаното тегло?

- Никога не съм доволна от килограмите си. Искам да сваля 2 кила, но засега съм окей с положението и не драматизирам. Спряла съм фастинга, тъй като тренирам усилено. Заложила съм на спорта и здравословната храна.

- Появи ли се нов мъж в живота ви? Щастлива ли сте в личен план?

- Щастлива съм в личен план, защото майка ми и децата ми са добре. Относно новата любов, в момента, в който усетя, че съм готова, ще ми се случи. Преминах през много труден етап от живота си и сега искам спокойствие.

- Ако срещнете правилния мъж, ще му родите ли дете?

- Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Към момента не желая повече деца. Четирите, които имам, са страхотни и искам да си ги отгледам. Всяка рожба си е разход, и то голям. Купувам всичко по 4, а плащам и за училища и т.н. От друга страна, никога нищо не се знае. Времето ще покаже дали ще имам и пето дето.

- Според астрологията какво ви очаква в близко бъдеще?

- Не знам. Сега съм на друга вълна - слушам аудиокниги, от които научавам много и се успокоявам. Сякаш нещо изведнъж се бъгна в мен и спрях да ходя по астролози и да надничам в бъдещето. Каквото има да ми се случва, ще стане.