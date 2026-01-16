Христо Пъдев ги издаде: Владимир Зомбори и Весела Бабинова се женят

Актьорската двойка Владимир Зомбори и Весела Бабинова ще сключи брак. Новината стана ясна в ефир по време на телевизионно игрално предаване и бързо предизвика вълна от реакции сред феновете.

България се подготвя за втори „звезден“ брак тази година – след шумната сватба на Рачков и Вики. Именно в студиото актьорът Христо Пъдев, колега и близък приятел на двойката, разкри, че той ще бъде кум на сватбата.

„Весела Бабинова ще се омъжи за моя най-добър приятел Владимир Зомбори“, заяви Пъдев, като допълни, че неговата половинка Цветина Петрова е най-добрата приятелка на Бабинова. Двете семейства дори живеят врата до врата – на един и същи етаж.

Освен партньори в живота и на сцената, Владимир Зомбори и Весела Бабинова споделят и най-важната роля – тази на родители. Двамата имат дъщеричка Йоана, която навърши 5 години през септември.

Засега бъдещите младоженци пазят в тайна датата на сватбата, но почитателите им очакват с нетърпение още подробности около едно от най-очакваните светски събития.