И „моралистката“ Венцислава Тафкова лъсна в клип над 18 (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/i-moralistkata-vencislava-tafkova-lasna-v-klip-nad-18-video HotArena.net

Венцислава Тафкова, която раздава морал напред-назад и критикува скандалните клипчета на Ана-Шермин от „Ергенът“, също като нея лъсна в скандално 18+ видео, видя Paparak.bg.

Носителката на короната „Мис България 2020“ и новоизлюпена фолк певица цъфна в интернет пространството в провокативно видео, снимано от самата нея, по прозрачно дантелено бельо. Клипът се разпространява главоломно в мрежата и първоизточникът му не е ясен, но кадрите убийствено напомнят тези на Шермин в OnlyFens.

Има ли Венцислава Тафкова профил в еротичната платформа, към момента не можем да твърдим със сигурност, тъй като произходът на скандалното видео остава неясен.

Онлифенсърка или не, пловдивската фурия получи доста критики в интернет заради кадрите, тъй като сама тя се изявяваше като върл противник на подобни провокации и остро осъди Ана-Шермин заради голите й кадри.

Немалка част от потребителите (най-вече мъжката) пък одобриха видеото на Тафкова по бельо и засипаха с възхвали и суперлативи стройната форма, която моделката демонстрира.